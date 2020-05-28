إكتشاف أدلة جديدة تُلمح إلى أن الهاتف Google Pixel 5 سيُخيب آمال منتظريه

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن يتم الإعلان الهاتف Google Pixel 5 في وقت لاحق من هذا العام. سيكون الهاتف الرائد الجديد لشركة جوجل هذا العام، بإستثناء وجود أدلة متزايدة تشير إلى أن هذا الهاتف لن يضم مواصفات تقنية راقية، فإذا كنت تعتقد بأن هذا الهاتف سيأتي مع المعالج Snapdragon 865، فعاود التفكير مرة أخرى.

هذا لأنه وفقا لتقرير من منتدى المطورين XDA Developers، فقد تم إكتشاف المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن الهاتف Google Pixel 5 سيضم المعالج Snapdragon 765 بدلاً من المعالج Snapdragon 865. تم التوصل إلى ذلك بعدما تم إجراء فحص للشفرة البرمجية الخاصة بنظام Android 11 Beta، وهناك تم إكتشاف أدلة تشير إلى المعالج Snapdragon 765.

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منتدى XDA Developers ليس الوحيد الذي أشار إلى ذلك، فقد أشار تقرير منفصل آخر من موقع Android Police إلى أن الهاتف Google Pixel 5 سيعمل بالمعالج Snapdragon 765. من غير الواضح لماذا إختارت شركة جوجل إستخدام المعالج Snapdragon 765G الأقل قوة، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك مرتبط بالتكاليف.

تشهد هواتف Google Pixel إرتفاعًا ثابتًا في أسعارها، لذلك من خلال الإنتقال إلى معالج متوسط، قد تتطلع شركة جوجل إلى خفض التكاليف، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى خفض السعر الذي سيتم به بيع الهاتف للمستهلكين. في كلتا الحالتين، يرجى التعامل مع هذا التقرير بأقل قدر من المصداقية حاليًا، ولكن نأمل أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل في المستقبل القريب.