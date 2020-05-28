Galaxy Fold 2 يدخل مرحلة الإنتاج الضخم، وقد يصل في شهر أغسطس المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر اليوم تقرير جديد من كوريا الجنوبية يشير إلى أن شركة سامسونج بدأت فعلاً الإنتاج الضخم لهاتفها الذكي القابل للطي المقبل، Galaxy Fold 2. وفي حالة إذا كان هذا صحيحًا بالفعل، فمن المرجح أن تقوم شركة سامسونج بإطلاق هذا الهاتف في شهر أغسطس المقبل، وأن نحصل على التفاصيل الرسمية حول الهاتف في وقت مبكر، وعلى الأرجح في شهر يوليو.

هذا التقرير لمح إلى أنه حصل على معلومات من مصادره المطلعة على الوضع تفيد بأن الهاتف Galaxy Fold 2 سيستخدم الطبقة الزجاجية المرنة الواقية Ultra Thin Glass لحماية الشاشة، تمامًا مثل Galaxy Z Flip. ويُقال أن الهاتف Galaxy Fold 2 القادم سيستخدم نفس الطبقة الزجاجية الواقية Ultra Thin Glass المُصنعة من قبل Schott و Dowoo Insys.

من المتوقع أن يكون سعر Galaxy Fold 2 القادم أقل من سعر Galaxy Fold الحالي، على الرغم من ترقية معدل تحديث الشاشة إلى 120Hz. وتشير توقعات السوق إلى أن سامسونج ستقوم بشحن من 2.5 إلى 3 مليون وحدة هذا العام، وهو ما يزيد عدة مرات عن Galaxy Fold الحالي.

وبالعودة إلى التقارير السابقة، فيبدو أنه سيتم تسعير الهاتف Galaxy Fold 2 بين 1780$ و 1880$ على عكس الهاتف Galaxy Fold الحالي الذي يُكلف 1980$. ويقول المحلل البارز Ross Young أنه سيتم الكشف عن الهاتف جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20 Series في شهر أغسطس المقبل، ويتوقع أن يتم البدء بشحن الهاتف في شهر سبتمبر.

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هذه ليست مصادفة، فالشاشة القابلة للطي الجديدة المستخدمة في Galaxy Fold 2 ستدعم القلم الإلكتروني S Pen. ويُشاع بأن هذه الشاشة ستمتاز بحجم 7.59 إنش وبدقة 1689×2213 بكسل، وسيتم حمايتها بطبقة Ultra Thin Glass الزجاجية، تمامًا مثل Galaxy Z Flip. هناك أيضًا حديث عن دعم هذه الشاشة لمعدل التحديث 120Hz.

أما بالنسبة للشاشة الخارجية، فقد تردد كذلك أنها ستشهد زيادة في الحجم والدقة بحيث تردد أنها ستأتي في الهاتف Galaxy Fold 2 القادم بحجم 6.23 إنش وبدقة 2267×819 بكسل وستمتاز بثقب في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

من ناحية أخرى، تردد كذلك أن شركة سامسونج ستقوم في الهاتف Galaxy Fold 2 الجديد بترقية دقة الكاميرا الأمامية إلى 64 ميغابكسل وسيتم إرفاقها بكاميرتين إضافيتين، واحدة تمتاز بدقة 12 ميغابكسل والأخرى تمتاز بدقة 16 ميغابكسل. هذا الأمر يجعلنا نشك فيما إذا كانت شركة سامسونج تنوي إستخدام نفس الكاميرا الثلاثية الموجودة في كل من Galaxy S20 و +Galaxy S20 في الهاتف Galaxy Fold 2.

الهاتف Galaxy Fold 2 أو أيًا كان إسمه سيدعم أيضًا شبكات الجيل الخامس 5G، وسيحصل على ذاكرة تخزينية أصغر بحجم 256GB لخفض التكاليف من أجل عرض الهاتف بسعر أرخص في السوق.