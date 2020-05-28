مايكروسوفت تجلب لعبة لركوب الأمواج إلى المتصفح Microsoft Edge

فاطمة أيت طالب - دبي - هل تعلم أن إحدى الميزات المدمجة في المتصفح Google Chrome والتي لا يعلم بشأنها العديد من الأشخاص هي لعبة الركض التي يُمكن تشغيلها عندما يكتشف المتصفح أنك غير متصل بالإنترنت؟ إتضح أن مايكروسوفت تحب هذه الفكرة لأنها أعلنت هذا الأسبوع أن المتصفح Microsoft Edge الجديد الذي يستند على محرك الويب Chromium سيحصل على ميزة مماثلة أيضًا.

على غرار الطريقة التي يُشغل بها المتصفح Google Chrome لعبته، فمن الممكن تشغيل لعبة مايكروسوفت على المتصفح Microsoft Edge عندما تكون غير متصل بالإنترنت، أو إذا كنت متصلاً بالإنترنت ولكنك تشعر بالملل، وذلك من خلال التوجه إلى هذا الرابط ” edge://surf ” في شريط العناوين الخاص بالمتصفح. ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد كانت هذه اللعبة قيد الإختبار منذ شهر فبراير الماضي، ولكن قررت الشركة إطلاقها لجميع المستخدمين مع التحديث الأخير للمتصفح.

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وبالنسبة للعبة نفسها، فقد وصفتها مايكروسوفت بالقول : ” مستوحاة من لعبة الويندوز الكلاسيكية SkiFree، وهي لعبة ركوب الأمواج التي تتحدى اللاعبين للركوب في الماء مع تجنب الجزر، وركوب الأمواج، وغيرها من العوائق. إحترس من الكراكن! يمكن للاعبين أيضًا جمع القلوب لإطالة حياتهم وتعزيز السرعة. تزلج قدر الإمكان في المحيط غير المنتهي، تنافس على أقصر وقت، أو التعرج من خلال أكبر عدد ممكن من البوابات على التوالي. مع ثلاثة أوضاع مميزة للعب، لدى اللاعبين مجموعة متنوعة من الطرق لتمضية الوقت “.

هي لُعبة بسيطة ولكنها تبدو ممتعة. إذا كنت تستمتع بهذه الأنواع من الألعاب، فهذه اللعبة الجديدة في المتصفح Microsoft Edge تستحق بالتأكيد أن تُلقي نظرة عليها.