تقرير جديد يقترح موعد وصول سلسلة هواتف iPhone 12 Series، ويتوقع نقصًا في الإنتاج

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لتقرير جديد من المؤسسة الإستثمارية Cowen، فيبدو أنه سيتم تأخير إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 Series بنحو شهرين، وهذا ما يعني بأنه سيتم إطلاق تشكيلة iPhone الجديدة هذا العام في شهر نوفمبر بدلاً من منتصف شهر سبتمبر كما إعتدنا في السنوات الماضية. وكانت التقارير السابقة قد إقترحت شهرًا واحدًا من التأخير، ولكن التقرير الجديد يقترح شهرين من التأخير بسبب إستمرار جائحة COVID-19.

ويتوقع التقرير الجديد أيضًا إنتاجًا إجماليًا يبلغ 35 مليون وحدة في الربع الثاني من العام 2020، وهو ما يعني إنتاج وحدات أقل بنسبة 13 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. بغض النظر عن تاريخ إطلاق iPhone 12 Series، فيجب أن نحصل على أربع طرازات جديدة، وكلها ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وستضم شاشات OLED مُزودة بقطع أصغر في الجزء الأوسط العلوي.

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.

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وبالعودة إلى تسريب سابق آخر، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.

أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.

وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.

وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.