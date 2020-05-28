تكنولوجيا: مراجعة للحاسوب المحمول Acer Swift 3 مع المميزات والسعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة آيسر الحاسوب المحمول Acer Swift 3 والذي يعتبر أفضل حاسوب محمول من فئة الـ Ultrabook مقابل السعر، فيتميز هذا الحاسوب بتقنيات حديثة وقوية والتي تسهم بشكل كبير في جعله أكثر سرعة وكفاءة في عالم الحواسيب المحمولة.

مع العلم يمكنك شراء الجهاز من الرابط التالي:

https://www.extra.com/en-sa/computer/laptops/clamshell/acer-swift-3-core-i5-ram-8gb-14-inch-fhd-ips-silver/p/100118844

إليكم مراجعة للحاسوب المحمول Acer Swift 3:

التصميم

يأتي الحاسوب المحمول بسماكة 17 ملم ووزن 1.5كجم، وتعتبر سماكة ووزن الجهاز مناسبين جدًا لحجم شاشته البالغ 14 بوصة. ولقد تم تصنيع الجهاز من الألمنيوم وهو مزود بلوحة مفاتيح على شكل جزيرة وسطح من الألومنيوم المصقول وقارئ لبصمة إصبع يدعم Windows Hello.

وعلى الرغم من أن لوحة المفاتيح تبدو ضيقة بعض الشيء، إلا أن المفاتيح متباعدة بشكل جيد لجهاز حاسوب محمول بهذا الحجم، كما أنها تأتي بإضاءة خلفية مع مصابيح بيضاء ناعمة لتحسين الرؤية.

أما عن المنافذ، فيضم Swift 3 كافة المنافذ التي ستحتاج إليها دون الحاجة إلى أي محولات، فستحصل على منفذي USB 3.0 ومنفذ USB 2.0 وكذلك منفذ USB-C، كما أن هناك فتحة لبطاقة SD، وأيضا مقبس سماعة الرأس من الجانب الأيسر. وعلاوةً على ذلك، يوجد منفذ HDMI، والذي يمكنك توصيل جهاز تلفاز أو شاشة عرض من خلاله.

يتوفر الحاسوب المحمول باللون الفضي.

الشاشة

تأتي شاشة الحاسوب من نوع IPS بحجم 14 بوصة ودقة 1080 بكسل، وتأتي الشاشة معتمة، وأحسنت آيسر في اختيار الشاشة من هذه النقطة. كما توفر الشاشة نظام عرض 3:2 والذي يعتبر ممتاز جدًا لتصفح الإنترنت والتطبيقات بشكل عام.

وتعتبر الشاشة من أفضل الشاشات التي قد تراها مقابل السعر، فهي تعطيك sRGB بنسبة 99 بالمئة، و73 بالمئة مع الـ Adobe RGB، كما أن أداءها ممتاز في مسألة الويب والملتيميديا.

كما ستتيح لك الشاشة أيضًا الضغط على الزر لزيادة السطوع والألوان.

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الأداء

يعمل Acer Swift 3 بالجيل العاشر من معالجات إنتل وهو معالج Intel Core i5-10210U بسرعة 1.6 جيجاهرتز، كما أنه يستخدم 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من M.2 PCIe SSD.

ويساعد المعالج على تعزيز أداء الحاسوب ليكون قادراً على كافة المهام المتعددة، حتى عند الضغط عليه، كما أن نظام التهوية ممتاز أيضًا. وقد حقق الجهاز 12755 نقطة في اختبار الأداء Geekbench 4، متفوقًا على المتوسط ​​السائد (10840).

أما عن معالج الرسومات، فيأتي الجهاز بكرت شاشة UHD Graphics 620 المدمج والقادر على التعامل مع الألعاب ذات المستوى المنخفض.

ويدعم الحاسوب اتصال Wi-Fi 6 واتصال Bluetooth 5.0.

البطارية

تأتي بطارية الحاسوب قوية جدًا، فمع ضبط الإضاءة بنسبة 60 بالمئة وتصفح الإنترنت، ستعطيك 10 ساعات من التشغيل، ومع تشغيل الفيديوهات بشكل مستمر ستعطيك 8 ساعات، وهو أمر رائع بكل تأكيد.

السعر

يتوفر حاسوب Acer Swift 3 بسعر 2449 ريال سعودي ويمكنك الشراء من الرابط التالي مع الهدية:

https://www.extra.com/en-sa/computer/laptops/clamshell/acer-swift-3-core-i5-ram-8gb-14-inch-fhd-ips-silver/p/100118844

0.00 إذا كنت تريد حاسوباً محمولاً خفيف الوزن، سهل للتنقل، مناسب للطلاب ومحبي التنقل ، فإن حاسوب Acer Swift 3 مناسب جدًا للمهام الخفيفة المتعددة والمتوسطة ولن يخيب آملك. 0.9/10 الإيجابيات حجمه مناسب للتنقل به

أداء ممتاز لتعدد المهام

بطارية قوية

سعر معقول السلبيات أداء السماعات ليس بالأفضل

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