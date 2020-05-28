تكنولوجيا: ابل تستحوذ على شركة Inductiv لجلب تحسينات جديدة لمساعد Siri الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستحوذت شركة ابل اليوم عن شركة Inductiv الناشئة التي إشتهرت بتطوير تقنية التعلم الآلي، حيث تهدف شركة ابل من صفقة الإستحواذ الجديدة تطوير مساعدها الرقمي Siri.

تحرص شركة ابل في الآونة الأخيرة على الإستحواذ على الشركات الناشئة التي تختص بتطوير تقنية الذكاء الإصطناعي والتعلم الآلي، وتعد شركة Inductiv الناشئة هي أحدث الشركات التي إستحوذت عليها عملاق التكنولوجيا ابل مؤخراً.

ومن المقرر أن تدعم خبرة شركة Inductiv ابل في جلب تحسينات في برمجيات التعلم الآلي، ولقد انضم فريق العمل لشركة ابل لبدء العمل على تطوير Siri.

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وتعد شركة Inductiv Inc إحدى الشركات الناشئة من مقاطعة Waterloo وOntario، حيث تعمل الشركة على تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي لتصحيح أخطاء البيانات بشكل تلقائي، أيضاً يمكن لهذه التقنية أن تدعم ابل في إضافة تحسينات كبيرة في تقنية التعلم الآلي لمساعد ابل الرقمي، مما يدعم ابل في الإعتماد على التفاعل البشري بنسبة أقل.

يذكر أن ابل تقدم العديد من المميزات بالفعل في مساعدها الرقمي Siri، إلا أنه لا يدعم التعرف على الأصوات وإدراك الأصوات بكفاءة، وهي من المميزات التي تفوق بها منافسي ابل في المساعد الرقمي، لذا من المتوقع أن تدعم صفقة الإستحواذ الجديدة إضافة تحسينات كبيرة في مساعد ابل الرقمي.

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