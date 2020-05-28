تكنولوجيا: جوجل تحدد 3 من يونيو لبث الحدث الرسمي لإطلاق الإصدار التجريبي من Android 11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة جوجل اليوم عن موعد الحدث الخاص بإطلاق الإصدار التجريبي من تحديث Android 11 في 3 من يونيو، وذلك بعد إلغاء الحدث الرئيسي السنوي Google I/O.

تستعرض شركة جوجل الجديد من مميزات الإصدارات الجديدة من نظام تشغيل الأندوريد سنوياً خلال مؤتمر المطوريين السنوي Google I/O، ومع إلغاء الفعاليات هذا العام، قررت عملاق البحث تأجيل موعد إطلاق الإصدار التجريبي من Android 11 حتى الأول من يونيو، ومن ثم بث الحدث الرسمي لعرض التحديث في 3 من يونيو.

ومن المقرر أن يستمر حدث إطلاق Android 11 لمدة ساعة تقريباً، حيث تستعرض عملاق البحث خلال هذه الفترة المميزات الجديدة في نظام التشغيل، والمميزات الجديدة المقدمة من جوجل للمطوريين.

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أيضاً تخطط جوجل لنشر المحادثات الهامة التي تسلط الضوء على المميزات الرئيسية الجديدة لنظام التشغيل، وواجهة النظام، إلى جانب المحادثات التي تقدم تغطية كاملة لجميع التساؤلات الخاصة بالمطوريين حول تحديث Android 11، ومنصة جوجل بلاي.

يذكر أن التسريبات تؤكد على أن جوجل لن تقدم هاتفها المتوسط Pixel 4a خلال الحدث القادم في 3 من يونيو، كما تشير التوقعات إلى أن جوجل لن تكشف النقاب عن الهاتف رسمياً حتى منتصف شهر يوليو، لذا نترقب تأكيد رسمي من جوجل لموعد الإعلان عن هذا الإصدار.

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