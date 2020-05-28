تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن ألوان هواتف Galaxy Note20 المرتقبة من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجذب شركة سامسونج الأضواء في ترقب للإعلان عن الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Galaxy Note20، وفي تسريبات جديدة رصدت اليوم كشف عن إختيارات الألوان المقدمة من سامسونج لهاتف Galaxy Note20.

تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن هواتف Galaxy Note20 خلال شهر أغسطس، واليوم أكدت مصادر من داخل شركة سامسونج على أن هاتف Note20 ينطلق بألوان الرمادي، والأخضر وأيضاً اللون النحاسي.

كما كشف مصدر التسريبات عن أن سامسونج تقدم الإصدار الأعلى من السلسلة Galaxy Note20 Plus بألوان الأسود والنحاسي فقط، حيث تشير التسريبات إلى أن سامسونج تتجه إلى إختيار ألوان أكثر بساطة وغير براقة بشكل كبير، كما تشير التوقعات إلى أن سامسونج لن تقدم مزيد من الإختيارات لاحقاً.

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من جانب أخر تشير بعض التسريبات إلى أن اللون النحاسي الذي يتوفر لهاتفي Galaxy Note20 هذا العام، هو الإختيار ذاته الذي قدم من سامسونج لهاتف Galaxy Note9، حيث تميل درجة اللون إلى اللون الذهبي.

يذكر أن بعض التوقعات تشير أيضاً إلى أن سامسونج ستقدم مزيد من الإختيارات في الألوان لسلسلة Galaxy Note20 عند إنطلاقها رسمياً، حيث تأتي الإختيارات السابقة كجزء من لوحة الألوان الكاملة التي قد تتخطى 4 إختيارات.

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