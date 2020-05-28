تكنولوجيا: Raspberry Pi تطلق إصدار جديد من Raspberry Pi 4 بذاكرة تصل إلى 8 جيجابايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Raspberry Pi اليوم عن نماذج جديدة من لوحات Raspberry Pi 4، تأتي بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجا بايت رام بسعر 75 دولار.

في إطار خطط Raspberry Pi لجلب مزيد من التحسينات لخط إنتاجها من اللوحات، قدمت الشركة اليوم نماذج جديدة من لوحات Raspberry Pi 4 بسعة أكبر في الذاكرة العشوائية، والذي ينضم إلى الإصدارات الحالية من الشركة المميزة بذاكرة 2 و4 جيجا بايت رام.

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وتأتي اللوحات الجديدة بنفس التصميم المميز للإصدارات السابقة من Raspberry Pi 4، والذي يتميز بحجم صغير لكن مع ذاكرة عشوائية أعلى، لدعم المستخدم في إستكشاف تطبيقات جديدة تحتاج إلى آداء أعلى في الذاكرة مثل التطبيقات التي تعتمد على البث المباشر.

ولقد قامت شركة Raspberry Pi بتحريك بعض التكوينات في النموذج الجديد من لوحات Raspberry Pi 4، لتوفير تردد أعلى يتوافق مع السعة الجديدة للذاكرة، بينما لا يختلف موقع التكوينات الأخرى والمنافذ، إلى جانب وحدة المعالجة التي ترتكز على تصميم ARM، أيضاً لا يختلف موقع شريحة البلوتوث وWiFi.

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