مايكروسوفت تطلق تطبيقًا للتحكم بوقت لعب الأطفال

أطلقت شركة مايكروسوفت تطبيقها الجديد لإعدادات منصة (إكس بوكس) الأسرية المسمى Xbox Family Settings، وهو يوفر طريقة جديدة للوالدين وأولياء الأمور تسمح لهم بإدارة وقت لعب الأطفال في المنصة.

وأوضحت عملاقة البرمجيات الأمريكية أن التطبيق – المتاح الآن بصورة تجريبية في نظامي أندرويد و iOS – يسمح للوالدين بوضع قيود زمنية تحدد الوقت الذي يقضيه الأطفال في منصات (إكس بوكس ون) Xbox One، وبدرجة أقل، في الحواسيب الشخصية.

وباستخدام التطبيق، يمكن للوالدين إنشاء حسابات للأطفال، وتعيين الحد الأقصى للوقت المسموح به يوميًا، وتصفية المحتوى بناءً على عمر الطفل، وعرض تقارير الأنشطة اليومية والأسبوعية عن كيفية قضاء أطفالهم وقت اللعب.

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ويمكنهم أيضًا ضبط الأشخاص الذين يمكن لأطفالهم التواصل معهم، إلى جانب خيار قصر التواصل على الأصدقاء فقط. وفي حالة لعبة (ماينكرافت) Minecraft، أدرجت مايكروسوفت خيارًا للآباء للسماح ومنع اللعب عبر الإنترنت مع الأصدقاء، وتقول: إنها قد تضيف وظائف مماثلة لمزيد من الألعاب في المستقبل.

ومع أن العديد من عناصر التحكم هذه ليست جديدة، إلا أنه ينظر إلى التطبيق بوصفه طريقة أكثر ملاءمة لإدارة وقت اللعب مقارنةً بالحاجة إلى تسجيل الدخول إلى بوابة الويب الخاصة بمايكروسوفت. ويعني وجود تطبيق على الهواتف أنه يمكن للوالدين أيضًا الاستجابة بصورة مباشرة لطلبات لعب أطفالهم. وستصلهم إشعارات فور طلب الأطفال تمديد وقت الشاشة، وفي المستقبل، تخطط مايكروسوفت للسماح للآباء بالموافقة على طلبات صداقة أطفالهم من التطبيق أو رفضها.

ويبدو أن تطبيق Xbox Family Settings منفصل عن تطبيق أمان العائلة Family Safety التابع لمايكروسوفت، الذي أُطلق بصورة تجريبية أيضًا في وقت سابق من الشهر الحالي. ومع أن تطبيق Xbox Family Settings يهدف إلى منح الآباء تحكمًا دقيقًا في وقت اللعب في منصة (إكس بوكس)، ونظام (ويندوز 10)، إلا أن تطبيق Family Safety أشمل، إذ يتيح لمستخدميه معرفة مواقع أفراد الأسرة، ويتضمن أيضًا وقت الشاشة على هواتف أندرويد، وهو ما لا يوفره التطبيق الجديد.