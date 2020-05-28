شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خطة انستجرام لطرح الإعلانات داخل IGTV الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر انستجرام اتخاذ خطواته الأبرز حتى الآن لتحدى يوتيوب، إذ يجرب التطبيق سلسلة من الميزات التى ستسمح للمؤثرين بجنى الأموال من مقاطع الفيديو الخاصة بهم، إذ أعلن انستجرام عن اختبار الإعلانات التجارية فى مقاطع فيديو IGTV ، مع إعطاء قدرة منشئى المحتوى على بيع "شارات" badges للجماهير أثناء البث المباشر، وفيما يلى أبرز معلومات عن خطة انستجرام المقبلة:

- تأتى كلتا الميزتين بعد فترة طويلة من تقديم يوتيوب لميزات تحقيق الدخل المماثلة لمنشئى الفيديو، إذ مصممة على مساعدة التطبيق التابع لفيس بوك على جذب المواهب من أكبر منافسيه.

- سيبدأ انستجرام طرح الإعلانات على IGTV هذا الأسبوع، على الرغم من أن الشركة تختبر فقط الميزة "مع مجموعة صغيرة" من الحسابات، لذلك قد لا يرى العديد من المستخدمين الإعلانات التجارية الجديدة داخل التطبيق على الفور.

-ستظهر الإعلانات، التى يمكن أن تصل مدتها إلى 15 ثانية، عندما يضغط المستخدم لمتابعة مشاهدة فيديو IGTV، وتقول الشركة إنها ستجرب أيضًا السماح للمستخدمين بتخطى الإعلانات "للتأكد من أن النتيجة النهائية تعمل بشكل جيد مع الأشخاص ومنشئى المحتوى والمعلنين".

- الأهم من ذلك بالنسبة للمؤثرين، يخطط فيس بوك لمشاركة العائد من الإعلانات بشكل يبدو مشابهًا ليوتيوب، مع احتفاظ منشئى المحتوى بـ "55 بالمئة على الأقل" ، وفقًا لمتحدث باسم انستجرام.

Advertisements

- سيكون لدى المؤثرين على انستجرام أيضًا خيار تحقيق الدخل من البث المباشر من خلال بيع "شارات" داخل التطبيق للجماهير أثناء البث المباشر، ويتم عرض الشارات بشكل بارز، ويمكن أن يرى الشخص من الذى دفع ثمن الشارات ليشكرهم على الهواء.

- فى البداية، سيحصل مستخدمو انستجرام الذين يبيعون الشارات على 100 فى المئة من الإيرادات ولكن الشركة "ستستكشف حصة الإيرادات للمنتج فى المستقبل" ، وفقًا لمتحدث رسمي.

- ستسمح الشركة أيضًا لنجوم انستجرام ببيع المنتجات فى مجموعات البث المباشر الخاصة بهم، فى تحديث متوقع "فى الأشهر المقبلة".

- تأتى هذه التحديثات الجديدة من انستجرام بعد عامين تقريبًا من إطلاق انستجرام IGTV، وفى الوقت الذى يواجه به انستجرام المزيد من المنافسة من TikTok ، والذى يُقال أنه يجرب أيضًا ميزات تحقيق الدخل.

- على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان IGTV سيكون مربحًا مثل يوتيوب أو TikTok، فإن الإعلانات التجارية داخل التطبيق ستعطى على الأقل مستخدمى انستجرام البارزين المزيد من الأسباب للحفاظ على المحتوى الخاص بهم داخل التابع لـ فيس بوك.