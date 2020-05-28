شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 شقيقات أمريكيات يلجأن لإقامة جنازة رقمية لوالدتهن عبر الانترنت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب فيروس كورونا المستجد بالمباعدة الجسدية بين الناس في جميع أنحاء العالم، فتأجلت الفعاليات والاحتفالات ومراسم الزفاف، لكن في المقابل هناك أمور لا يمكن تأجيلها لأنها خارجة عن إرادة البشر، مثل حالات الوفاة وإقامة الجنازة ومراسم توديع الراحلين.

قد أقامت 3 شقيقات أمريكيات جنازة رقمية بعد وفاة والدتهن مؤخراً التي أدخلت المستشفى في ولاية نيويورك ونصح الأطباء الشقيقات بإخراجها لتفادي انتقال عدوى فيروس كورونا إليها.

وقامت الشقيقات فعلاً بإخراجها بعد تجهيز شقتهن لها، لكن حالتها ساءت وتوفيت بعد 5 أيام بالتزامن مع إعلان ولاية نيويورك الإغلاق العام وقواعد التباعد الاجتماعي.

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وبسبب تعذر إقامة جنازة تقليدية، تم اللجوء إلى فكرة إقامة جنازة عبر الإنترنت بمشاركة رجل دين مع إمكانية أقارب الفقيدة مشاهدة المراسم.

وجدير بالذكر أنه فى ظل هذه الاجراءات الاستثنائية، قرر الثنائي فاخيت وليلي المقيمان في بشكيريا الروسية الاحتفال بزفافهما، عن طريق مكالمات الفيديو، تجنبا للتجمعات واحترام العزل المنزلى، وفقا لموقع سبوتينك.

ورغم البعد والزواج عن طريق الفيديو، إلا العروسان احتفلا بزفافهما مع مجموعة من أصدقائهما وأقاربهما، كما أديا رقصتهما الأولى، ولم ينقص شيئا من مراسم الزفاف، وبدلا من تقديم الهدايا التقليدية قام الضيوف بتحويل مبلغ من المال إلى الحساب المصرفى للعروسين.