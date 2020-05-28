نشاط للرياح والقاهرة 29.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الجمعة، يشهد طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا وشبورة خفيفة صباحا ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقسا حارا والرياح معتدلة.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الجمعة:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19

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الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 20

قنا العظمى 36 درجة والصغرى 21

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 25