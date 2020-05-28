تكنولوجيا: Skullcandy تكشف عن جيل جديد من السماعات اللاسلكية بأجهزة تعقب Tile مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Skullcandy عن الإصدارات الجديدة من السماعات اللاسلكية التي تأتي بأجهزة تعقب Tile مدمجة، وأسعار أقل من 100 دولار.

أطلقت شركة Skullcandy عدد 4 من السماعات اللاسلكية الجديدة مع أجهزة تعقب Tile مدمجة، لدعم المستخدم في تحديد موقع السماعة عن طريق الهاتف، كما تأتي الإصدارات الجديدة في فئة السماعات منخفضة التكلفة.

كانت شركة Skullcandy قد أعلنت في وقت سابق عن تعاون جديد يجمعها بشركة Tile لجلب أجهزة التعقب لإصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية، واليوم يأتي خط إنتاج الشركة الأول من هذه الفئة من السماعات اللاسلكية التي تتضمن كلاً من سماعة Push Ultra، وIndy Evo، و Indy Fuel، إلى جانب سماعة Sesh Evo، مع سعر يتراوح بين 60 إلى 100 دولار تقريباً.

وتعد سماعة Sesh Evo اللاسلكية إصدار الشركة منخفض التكلفة بين الإصدارات الجديدة، حيث تتميز بتصميم صغير الحجم، كما تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 24 ساعة، وتتوفر باللون الأسود فقط بسعر 60 دولار تقريباً.

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بينما تأتي سماعة Indy Evo اللاسلكية بسعر 80 دولار تقريباً، ويصل عمر البطارية إلى 30 ساعة، وتنطلق باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأخضر.

كما تنطلق سماعة Indy Fuel اللاسلكية بسعر 99 دولار تقريباً، مع مميزات سماعة Evo ودعم الشحن اللاسلكي عبر الحافظة المخصصة للسماعة اللاسلكية.

أيضاً تقدم Skullcandy سماعة Push Ultra اللاسلكية أيضاً بسعر 99 دولار تقريباً، والتي تأتي بميزة بمقاومة الماء حتى عمق 3 قدم لمدة 30 دقيقة، وأيضاً مقاومة الغبار، كما تدعم السماعة اللاسلكية تقنية الشحن اللاسلكي السريع، حيث يمكن شحن السماعة بشكل كامل خلال ساعتين فقط، ويتوفر هذا الإصدار باللون الأصفر والأسود.

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