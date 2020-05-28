تكنولوجيا: Honor تؤكد على موعد الإعلان عن سلسلة Play 4 في 3 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن موعد مؤتمرها القادم في 3 من يونيو الذي تكشف فيه النقاب عن سلسلة هواتف Play 4 التي تشمل كلاً من هاتفي Play 4 وPlay 4 Pro.

أكدت Honor في إعلان تشويقي نشر على Weibo على خططها لعقد مؤتمر Play 4 خلال أيام، ولقد رصد هاتف Honor Play 4 Pro باللون الأزرق في تسريبات مصورة نشرت مؤخراً، كما ظهر هاتف Honor Play 4 في قوائم TENAA بنموذج رقم TNNH-AN00 مع مواصفات الهاتف الرئيسية.

وتشير التوقعات إلى أن شركة Honor تقدم كلاً من هاتفي Play 4 وPlay 4 Pro بميزة الإتصال بشبكات 5G، إلا أن تسريبات TENAA لم تؤكد على المعالج المستخدم في هاتف Play 4، حيث يأتي بسرعة 2.0 GHz وثماني من الأنوية، لذا من المتوقع أن يكون المعالج هو Dimensity 800، من جانب أخر تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Play 4 Pro يأتي بمعالج Kirin 990.

أيضاً من المقرر أن يتميز هاتف Play 4 بحجم 6.81 إنش في الشاشة، مع جودة عرض Full HD بلس، أو بدقة 1080 في 2400 بيكسل، أيضاً يتميز الهاتف بقياسات 170 في 78.5 في 8.9 مم، مع وزن 213 جرام.

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كما يدعم هاتف Play 4 بطارية بقدرة 4200 mAh، أيضاً ينطلق بنظام تشغيل Android 10، مع ذاكرة عشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت.

وينطلق الهاتف بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل يأتي أحدهما ليدعم عمق التصوير ويأتي الأخر بعدسات macro.

كما يضم الهاتف مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل لكاميرة السيلفي في ثقب الشاشة، من جانب أخر يأتي هاتف Honor 4 Play Pro بكاميرة مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر Sony IMX600Y رئيسي.

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