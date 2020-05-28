شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صحيفة بريطانية: ارتفاع 500% فى بيع المخدرات عبر الإنترنت منذ بداية أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بحث جديد عن تحول تجار المخدرات إلى البيع عبر الإنترنت خلال جائحة فيروس كورونا التاجى، إذ ارتفعت قوائم الأدوية غير المشروعة على الويب المظلم - وهو جزء مخفى من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا باستخدام برامج متخصصة - بنسبة 495 فى المئة فى الأشهر الأخيرة، حيث أجبر الإغلاق التجار على البحث عن طرق بديلة لتوزيع منتجاتهم.

ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، نمت إعلانات القنب فى الأسواق غير المشروعة بنسبة 555 فى المئة، فى حين قفزت الإعلانات عن عقار MDMA بنسبة 224 فى المئة، ومع ذلك، كانت أكبر زيادة فى قوائم الكوكايين، التى ارتفعت بنسبة 1000 فى المئة بين ديسمبر وأبريل.

تم تفصيل النتائج فى تقرير من 17 صفحة أعدته شركة Sixgill ، التى راقبت قوائم البائعين وتعليقات المشترين بين 23 ديسمبر 2019 و 27 أبريل 2020.

وقال الباحثون: "إن النمو فى جانب العرض يعكس تحولا كبيرا من التعامل على مستوى الشارع إلى التعامل الرقمى تحت الأرض حيث أفرغ الوباء الشوارع والأماكن العامة، ومثل جميع المستهلكين، ربما تم دفع المستخدمين إلى التسوق عبر الإنترنت بسبب الخوف من الاتصال الجسدى."

ظلت التجارة فى بطاقات الائتمان المسروقة وتفاصيل الحساب وغير ذلك من السلع الأساسية على الإنترنت المظلم مستقرة خلال الفترة نفسها، مما يشير إلى أن تدابير احتواء الفيروس التاجى كانت السبب وراء الزيادة فى قوائم الأدوية.

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ولاحظ الباحثون أيضًا نموًا فى الطلب، على الرغم من أنه لم يكن مثل زيادة العرض، وأدى ذلك إلى زيادة العروض الترويجية و "مبيعات كورونا" فى أسواق الويب المظلمة، تاركًا سعر المخدرات غير المشروعة على الإنترنت ينخفض ​​بشكل كبير.

من الصعب قياس عدد المبيعات الفعلية التى تمت، حيث لا تتوفر مثل هذه البيانات للجمهور، على الرغم من أن ملاحظات المنتج تشير إلى نمو كبير.

كشفت البيانات عن زيادة بمقدار 10 أضعاف فى الإشارات إلى "المساومات" و "الخصومات" فى الأشهر الأولى من عام 2020، وليس من الواضح لماذا كان الطلب على المخدرات عبر الإنترنت متواضعا، حيث توقع الباحثون أن ذلك قد يكون نتيجة لكون المشترين أكثر حذراً بشأن استخدام الإنترنت لشراء المخدرات غير المشروعة.