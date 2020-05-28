شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة جوجل ترد على دعوى قضائية رفعتها عليها ولاية أريزونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت ولاية أريزونا دعوى احتيال ضد شركة جوجل، مدعية أن الشركة الأمريكية استخدمت ممارسات "خادعة" و"غير عادلة" للحصول على بيانات موقع للمستخدمين، وقال المدعى العام مارك برنوفيتش فى تغريدة على تويتر: "تجمع جوجل معلومات تفصيلية عن مستخدميها، بما فى ذلك مواقعهم الفعلية، لاستهداف المستخدمين للإعلان، وغالبًا ما يتم ذلك دون موافقة المستخدمين أو معرفتهم".

وتأتى الدعوى فى الوقت الذى تواجه فيه شركات التكنولوجيا تدقيقا تنظيميًا عالميًا بشأن سياساتها وممارسات مراقبة البيانات، وقال متحدث باسم جوجل فى بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "يبدو أن المدعى العام ومحامى رسوم الطوارئ الذين رفعوا هذه الدعوى قد أساءوا تمييز خدماتنا، لقد قمنا دائمًا بدمج ميزات الخصوصية فى منتجاتنا وتوفير ضوابط قوية لبيانات الموقع".

وتبحث الدعوى عن أضرار غير محددة وتجادل بأن صانع نظام تشغيل الهواتف الذكية بنظام أندرويد قد وضع برامج الهاتف المحمول الخاصة به بحيث خدع أصحاب الأجهزة بشأن الحماية الممنوحة لبياناتهم الشخصية.

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وقال برنوفيتش فى مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست: "عندما يحاول المستهلكون الانسحاب من مجموعة جوجل لبيانات الموقع، تواصل الشركة إيجاد طرق مضللة للحصول على المعلومات واستخدامها لتحقيق الربح".

وفى فبراير الماضى، رفع المدعى العام فى نيومكسيكو هيكتور بالديراس دعوى قضائية ضد جوجل، مدعيا أن برنامجها التعليمى يجمع المعلومات الشخصية للطلاب الصغار دون موافقة الوالدين المطلوبة، إذ تبيع الشركة أجهزة الكمبيوتر المحمولة Chromebook للمدارس فى جميع أنحاء العالم إلى جانب حزمة برامج G Suite for Education المجانية أو منخفضة التكلفة، والتى تتضمن أدوات البريد الإلكترونى والكتابة.