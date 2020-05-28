شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تبدأ تطوير نموذج أولى لمركبة فضائية خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيرجى سوبوف، رئيس مجلس إدارة شركة Reusable Transport Space Systems الروسية، أن الشركة بدأت فى إنشاء هيكل نموذج أولى للمركبة الفضائية "أرجو"، وقال سوبوف، فى تصريح لوكالة نوفوستى الروسية للأنباء "وقعنا عقدا لتصنيع مكونات هيكل النموذج الأولى للمركبة، وحاليا يجرى العمل بالتعاون مع الخبراء والمختصين فى الشركة المصنعة، لتصميم وتحضير الأجهزة والمعدات اللازمة لصنع الهيكل".

وأضاف "سوف تقوم شركة ألمانية بصنع النموذج الأولى للمركبة "أرجو" من أجل الإسراع فى صنعها، وأما الإنتاج التسلسلى للمركبة فسوف يكون فى روسيا، وهذا يعنى أن نموذجا أوليا لهيكل المركبة سيكون جاهزا لتركيب الأجهزة والمعدات اللازمة، وبداية الاختبارات الأرضية فى النصف الأول من عام 2021".

تجدر الإشارة إلى أن المركبة الفضائية "أرجو" ستكون قابلة للاستخدام عدة مرات (مكوك فضائى) وقادرة على الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية والعودة إلى الأرض بحمولة طن من البضائع.

وأما محركات المركبة فتستبدل بعد كل رحلة، ووفقا للمصممين ستكون للمركبة 20 دورة إقلاع وهبوط، ومن المقرر أن يجرى أول اختبار للمركبة الفضائية "أرجو" عام 2024 .

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وقد أفاد مصدر لوكالة "تاس" فى الصناعة الفضائية الروسية فى مارس أن روسيا تعمل على تصميم مركبة فضائية جديدة، وأوضح أن المركبة الجديدة ستصمم على أساس مركبة "أوريول" (فيديراتسيا سابقا) المخصصة للقيام برحلات فضائية إلى القمر، لكن وزنها سيقل عن وزن مركبة "أوريول"، بحسب موقع روسيا اليوم.

وحسب المعلومات الأولية الواردة من المصدر فإن المركبة الجديدة ستحل محل مركبات "سويوز" و"بروجريس" التى تحمل حاليا رواد الفضاء والحمولة إلى المحطة الفضائية الدولية، وقال المصدر إن مؤسسة "روسكوسموس" الروسية كانت قد وجهت إلى الصناعة الفضائية متطلباتها التى تطرح أمام المركبة الجديدة، وسيتم الكشف عن مواصفاتها بعد إقرار مشروعها التقنى، وأشار إلى أن صاروخ أنجارا" الروسى الواعد سيحمل المركبة إلى مدار الأرض.