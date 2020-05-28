تكنولوجيا: Huami تستعد لإطلاق ساعة Amazfit T-Rex الذكية في الهند في شهر يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت Huami موعد إطلاق ساعة Amazfit T-Rex الذكية في الهند خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو، حيث يأتي هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 1.3 إنش، وعمر بطارية يصل إلى 20 يوم، مع أعلى معايير المقاومة.

كانت شركة Huami قد كشفت عن ساعة Amazfit T-Rex الذكية للمرة الأولى خلال معرض CES في بداية هذا العام، واليوم تحدد الشركة موعد لإطلاق الساعة الذكية على Amazon.in خلال شهر يونيو.

تتميز ساعة Amazfit T-Rex الذكية بتصميم يأتي بمعايير عسكرية في المقاومة MIL-STD-810G، حيث إستطاعت الساعة الذكية أن تتخطى 12 من معايير المقاومة للظروف المناخية المختلفة من الحرارة المرتفعة أو المنخفضة، كما تدعم مقاومة التآكل والرطوبة، وتتميز أيضاً بتصميم قوي.

كما تأتي ساعة Amazfit T-Rex الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.3 إنش، أيضاً تدعم ميزة “always on display” في الشاشة، وتضم GPS، و GLONASS، وتقدم عمر شحن يصل إلى 20 ساعة.

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أيضاً تدعم ساعة Amazfit T-Rex الذكية متابعة نشاط المستخدم في عدد 14 نمط من الأنماط الرياضية، مع ميزة مقاومة الماء 5ATM، كما تأتي بمستشعر BioTracker PPG بصري لرصد ومراقبة معدل ضربات القلب على مدار اليوم، مع دعم المستخدم بميزة التنبيهات السريعة لمعدل ضربات القلب.

مواصفات ساعة Amazfit T-Rex الذكية

شاشة AMOLED بحجم 1.3 إنش، ودقة عرض 360 في 360 بيكسل، مع طبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

تتوافق مع أجهزة الأندوريد بنظام Android 5.0 أو الإصدارات الأعلى، أو أجهزة iOS بنظام iOS 10.0 أو الإصدارات الأعلى.

مستشعر بصري لرصد معدل ضربات القلب.

مستشعر تسارع ثلاثي المحاور، مستشعر مغناطيسي، ومستشعر للإضاءة المحيطة.

مقاومة الماء عند عمق 50 متر، ومقاومة الغبار، والظروف المناخية المختلفة مع معايير MIL-STD 810G في المقاومة.

تدعم البلوتوث 5.0، وGPS، وGLONASS.

تدعم 14 نمط رياضي.

تتميز بقياسات 47.7 في 47.7 في 13.5مم، مع وزن 58 جرام.

تضم بطارية بقدرة 390 mAh مع عمر شحن يصل إلى 20 يوم.

ومن المقرر أن تتوفر ساعة Amazfit T-Rex الذكية بألوان الأسود والأخضر وأيضاً البني بسعر 111 دولار.

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