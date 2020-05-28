فيسبوك وتويتر وسناب شات 'تنزف'

سجلت أسهم أكبر شركات مواقع التواصل الاجتماعي تراجعا بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي، أو حتى إغلاقها ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فقد أغلق سهم "فيسبوك"، شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، تعاملات امس الأربعاء على انخفاض نسبته 1.32%. Advertisements أما سهم شركة "تويتر" فقد تراجع بنسبة 2.76%، في حين هبط سهم "سناب شات" بنسبة 2.36%. وقال البيت الأبيض إن الأمر الخاص الذي ينظم عمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي سيتم التوقيع عليه اليوم الخميس.

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