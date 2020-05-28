سامسونج تنسخ بطاقة آبل عبر الإعلان عن Samsung Money

أعلنت شركة سامسونج عن (Samsung Money)، وهي بطاقة خصم (ماستركارد ) MasterCard من (SoFi) مدمجة في (Samsung Pay)، لكن على عكس (بطاقة آبل) Apple Card، وهي بطاقة ائتمان ظهرت لأول مرة منذ 14 شهرًا، يبدو أن مالكي بطاقة سامسونج سيسجلون للحصول على حساب إدارة أموال من (SoFi)، وهي شركة تمويل شخصي عبر الإنترنت.

وكانت العملاقة الكورية الجنوبية قد أعلنت منذ فترة أنها تعمل على بطاقة فعلية لخدمة (Samsung Pay)، وبحسب الشركة، فإن حسابات (Samsung Money) مؤمنة من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) بما يصل إلى 1.5 مليون دولار، أي ست مرات أعلى من الضمان المعتاد البالغ 250 ألف دولار لمعظم بطاقات الخصم.

وليس هناك أي رسوم حساب، وتبعًا للشراكة مع (SoFi)، سيتمكن عملاء (Samsung Money) من استخدام أي من أجهزة الصراف الآلي البالغ عددها 55 ألف في شبكة (Allpoint ATM) بدون أي رسوم، بحيث تسدد سامسونج تلك الرسوم.

ويمكن للعملاء التقدم بطلب للحصول على البطاقة مباشرة من التطبيق وبدء استخدامها من خلال (Samsung Pay) على هواتفهم بمجرد الموافقة عليها، وذلك حتى قبل وصول البطاقة الفعلية، وتسمح (Samsung Money) للمستخدمين بفتح حسابات خاصة أو مشتركة.

كما يمكن أيضًا الوصول إلى برنامج مكافآت سامسونج، بحيث يمكن للمستخدم كسب نقاط مع كل عملية شراء، وعندما تصل النقاط المكتسبة إلى ألف نقطة، يمكن استخدامها لاستردادها على شكل مكافآت نقدية من خلال مشتريات سامسونج المستقبلية.

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وبالإضافة إلى ذلك، فإن رسوم الفائدة أعلى من المعتاد عند حفظ المال في حساب (Samsung Money)، ومن المثير للاهتمام ملاحظة أن البطاقة الفعلية لا تحتوي على رقم البطاقة أو تاريخ انتهاء الصلاحية أو رقم (CVV)، ولا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات إلا من خلال تطبيق (Samsung Pay).

وبحسب الشركة، فإن العميل قادر على تنشيط البطاقة باستخدام (NFC)، وإدارة جميع الأموال من خلالها والقيام بكل شيء دون الحاجة إلى الاتصال أو زيارة فرع المصرف، ويمكن الانضمام إلى قائمة الانتظار للحصول على تنبيه عندما يتم إطلاق البطاقة في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الصيف.

وقال البيان الصحفي لشركة سامسونج: “يمكن للمستخدمين بنقرة واحدة فقط في تطبيق (Samsung Pay) التحقق من رصيدهم، ومراجعة كشوف الحسابات السابقة، والبحث عن المعاملات، والإبلاغ عن عمليات الشراء الاحتيالية، وإيقاف الإنفاق مؤقتًا أو إعادة تشغيله، وتجميد بطاقتهم أو إلغاء تجميدها، وتغيير رقم التعريف الشخصي، وتعيين جهة الاتصال الموثوق بها، وذلك دون الحاجة إلى مغادرة المنزل”.