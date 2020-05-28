شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يكشف عن تطبيق Collab للفيديوهات لمنافسة TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة لمنافسة TikTok تطور شركة فيس بوك تطبيقا جديدا للفيديوهات، والذى أطلقت عليه اسم Collab، والذى يتيح للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو موسيقية، جنبا إلى جنب مع دمج وتعديل مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة معًا، كما أصبح متاحا فقط على iOS.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعمل التطبيق، الذى لا يزال فى المرحلة التجريبية، عن طريق السماح للمستخدمين بتسجيل ثلاثة مقاطع فيديو قصيرة منفصلة، وبعد تسجيل الفيديوهات، يمكن للمستخدمين سواء كانوا بمفردهم أو مع صديق تعديلها معًا لإنشاء أغنية.

ما يميز Collab عن تطبيقات تعديل الفيديو والموسيقى الأخرى، هو أنه بمجرد تسجيل مقاطع الفيديو، يمكن نشرها حيث يمكن للآخرين مشاهدتها، كما يمكن للمستخدمين أيضًا إعادة استخدام هذه المقاطع لإنشاء مقاطع جديدة تمامًا.

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فى الوقت الحالى، سيكون على المستخدمين نشر إبداعاتهم على Collab قبل مشاركتها على منصات اجتماعية أخرى مثل TikTok أو Instagram وفقًا لـ فيس بوك.

بينما يركز Collab على إنشاء الموسيقى فى الوقت الحالى، فمن الممكن أن يتوسع إلى وسائط أخرى فى المستقبل إذا حقق النجاح المرجو.

وقد بدأت شعبية شركة TikTok المنافسة لفيس بوك من خلال البدء كتطبيق لمزامنة الشفاه فى الصين وتقديم ميزات تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة فى Collab، ومن بينها أدوات تسمى Duet وReact والتى تسمح للمستخدمين باستعارة مقاطع فيديو لأشخاص آخرين فى مشاركاتهم الخاصة.

وقال فيس بوك إنه يمكن للمستخدمين الاشتراك لاستخدام التطبيق، وسيكون Collab متاحًا فى البداية فقط للمستخدمين فى الولايات المتحدة وكندا.