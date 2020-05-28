شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تعلن عن رحلات فضائية خاصة لإرسال السياح خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى شركة شركة سبيس إكس التى يترأسها إيلون ماسك لتحقيق طموح أكبر، فخلال الأسبوع الماضى، أضافت الشركة بندًا جديدًا على موقعها يدعو الزوار إلى طرح استفسارات عن برنامج "المسافر الخاص" الغامض، وجاء فى نص البند "للاستفسار عن برنامج المسافر الخاص، اتصل مع [email protected]"

وأشارت سبيس إكس سابقًا إلى رغبتها فى إرسال السياح إلى الفضاء، بالإضافة إلى رواد الفضاء الحكوميين، وأعلنت فى وقت مبكر هذا العام عن شراكة مع شركة سبيس أدفينتشرز لتقديم أول تجربة سياحية فضائية فلكية مجهزة بالتقنية الأمريكية بأكملها.

وبالعودة لعام 2018، صرحت عن إبرامها صفقة مع ملياردير يابانى لإطلاق رحلة حول القمر على متن مركبتها الفضائية ستارشب.

ليس واضحًا إن كان البند الجديد ممهدًا لمشاريع جارية مماثلة، أو أنه إشارة إلى استكشافات جديدة فى مجال التقنيات الفضائية، أو مجرد مراجعة لتدشين مشروع سبيس إكس المرتقب هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أعلنت شركة "سبيس إكس"، أمس الأربعاء، إرجاء إطلاق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء إلى السبت، وذلك قبيل الموعد المقرر للإقلاع بسبب رداءة الطقس.

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وبعدما أبلغ مدير عملية الإطلاق الرائدين بوب بينكين ودوغ هيرلى بأن الطقس لن يتحسّن إلا بعد عشر دقائق من الموعد المحدد للإقلاع وبالتالى تعذر الإطلاق اليوم، ردّ الأخير "كان مجهوداً جماعياً رائعاً، لكن نتفهم الأمر".

وكان من المقرر أن تُرسل شركة "سبيس إكس" الخاصة المصنعة للصواريخ، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، رائدى فضاء أميركيين إلى مدار، الأربعاء، فى رحلة تنطلق من ولاية فلوريدا، لتكون أول رحلة تقل روادا من إدارة الطيران والفضاء "ناسا"، تنطلق من أراض أميركية منذ 9 سنوات.