تكنولوجيا: سامسونج تبدأ الإنتاج الضخم لهاتف GALAXY FOLD 2 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير التي نشرت في كوريا الجنوبية على أن العملاق الكوري سامسونج قد بدأت بالفعل الإنتاج الضخم لإصدارها الجديد من الهواتف القابلة للطي GALAXY FOLD 2.

واجهت شركة سامسونج الكثير من العقبات مع إطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي Galaxy Fold، وذلك نتيجة لبعض العيوب في التصميم التي ظهرت مع الوحدات الأولى الخاصة بالمعاينة، ومن ثم قامت سامسونج بمعالجة الوحدات الجديدة قبل إطلاقها للأسواق.

ولقد إستطاعت سامسونج أن تحقق مبيعات جيدة من هاتف Galaxy Fold على الرغم من مستوى التسعير المرتفع، إلا أن سامسونج قدمت لاحقاً هاتف Galaxy Z Flip الذي جاء أيضاً في فئة الهواتف القابلة للطي لكن مع مستوى تسعير أقل من Galaxy Fold.

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واليوم أكد تقرير جديد من كوريا الجنوبية على بدء الإنتاج الضخم لإصدار الشركة الجديد من الهواتف القابلة للطي GALAXY FOLD 2، حيث تشير التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق رسمياً في مؤتمر يعقد في أغسطس، أيضاً من المتوقع أن يكشف عن الهاتف مع سلسلة هواتف Galaxy Note 20.

ولقد أشارت بعض تسريبات إلى أن سامسونج تستخدم زجاج فائق النحافة UTG في تصميم شاشة GALAXY FOLD 2، وهو نفس الزجاج المستخدم في تصميم Galaxy Z Flip.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف GALAXY FOLD 2 ينطلق بمعدل تحديث أعلى في الشاشة، أيضاً من المتوقع أن تصل شحنات سامسونج من الهاتف ما بين 2.5 إلى 3 ملايين وحدة، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار لنتعرف على المواصفات والسعر الذي ينافس به في الأسواق لاحقاً هذا العام.

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