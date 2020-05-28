Redmi تُعلن عن أول شاشة لها للحواسيب المكتبية، وتُدعى Redmi Display 1A

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تواصل التوسع بإستمرار إلى فئات جديدة من المنتجات، فقد قررت في الأونة الأخيرة الكشف عن Redmi X TV و RedmiBook، ولكن هذا ليس مفاجئًا. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة Redmi الآن إزاحة الستار رسميًا عن أول شاشة لها للحواسيب المكتبية تحت إسم Redmi Display 1A، وهي الشاشة ذات التصميم المميز والسعر الإقتصادي.

هذه الشاشة نفسها تستخدم تكنولوجيا IPS LCD وتمتاز بحجم 23.8 إنش وبدقة FullHD كما أنها تمتاز بسطوع عالي يصل إلى 250 شمعة. وتقول شركة Xiaomi أنه من الممكن إستخدام هذه الشاشة مع عدة شاشات أخرى في نفس الحاسوب نظرًا إلى أنها تمتاز بإطارات جانبية رقيقة للغاية والتي يبلغ سمكها 7.3 ملمتر. ومع ذلك، الجزء السفلي أكبر قليلا كما يتضح في الصور.

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الواجهة الخلفية لهذه الشاشة تضم موصل HDMI المعتاد ومنفذ VGA القديم أيضًا. من الغريب بعض الشيء تضمين هذا الأخير في منتج صدر في العام 2020، ولكن نظرًا لأنها في الغالب عبارة عن شاشة موجهة لذوي الدخل المحدود، فقد يكون التوافق مع الإصدارات السابقة مهمًا لبعض المستخدمين.

السعر هو 599 يوان صيني فقط، وهو ما يُعادل 83 دولار أمريكي مع العلم بأن هذه الشاشة تأتي مع ضمان لمدة ثلاث سنوات، وهي متاحة للطلب المسبق في الصين من خلال المتجر الرسمي لشركة Xiaomi.