شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الهاتف الذكى الأكثر شعبية حول العالم خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع جديد أن أيفون 11 هو الهاتف الذكي الأكثر شعبية في العالم، حيث تفوق هاتف أبل على iPhone XR في الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لشركة التحليل والاستشارات Omdia، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

ووفقًا للدراسة التي أجرتها Omdia، كان أداء iPhone 11 جيدًا جدًا مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى، وقد باعت أبل 19.5 مليون وحدة iPhone 11 في الربع الأول من عام 2020، وظل الجهاز شائعًا منذ إطلاقه في سبتمبر الماضي، فلأكثر من خمس سنوات - حتى وسط الظروف المتغيرة في السوق اللاسلكية والاقتصاد العالمي - ظل شيء واحد ثابتًا في مجال الهواتف الذكية، واحتلت أبل المرتبة الأولى أو الثانية في ترتيب Omdia لشحنات الهواتف الذكية العالمية.

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ولعل نجاح أبل هو نتيجة لاستراتيجيتها في تقديم عدد قليل نسبيًا من النماذج، وقد سمح ذلك للشركة بتركيز جهودها على عدد صغير من المنتجات التي تروق لمجموعة واسعة من المستهلكين وتبيع بأحجام كبيرة للغاية.

وبصرف النظر عن iPhone 11 وiPhone XR جاءت أجهزة iPhone - iPhone 11 Pro Max وiPhone 11 Pro أيضًا إلى قائمة أفضل 10 هواتف ذكية مبيعًا حول العالم، وتعتقد الدراسة أيضًا أن سوق الهواتف الذكية العالمية هذا العام سوف ينكمش بسبب انتشار فيروسات التاجية، كما أبرزت الدراسة أن العديد من البلدان ستبطئ أيضًا توسيع شبكة 5G.