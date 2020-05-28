شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على آخر التسريبات عن نظارة آبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن أعلنت آبل عن نيتها تطوير نظارة ذكية لتنافس من خلالها نظارات جوجل ومايكروسوفت، أصبحت التسريبات المتعلقة بهذا الأمر تشغل بال عشاق التقنية الحديثة.
وتبعا للمدون، جون بروسر، المعروف بتوقعاته حول الأجهزة الإلكترونية وتقنياتها، وفق "روسيا اليوم" فإن آبل تخطط للكشف عن أول جيل من نظاراتها الذكية في يونيو العام الجاري، وقد يتأخر هذا الإعلان حتى سبتمبر نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بأحوال سوق الإلكترونيات في ظل انتشار وباء كورونا.
وخلافا للتسريبات التي كانت قد انتشرت العام الفائت حول هذه النظارة بأنها قد تأتي بهيكل كبير كنظارات الواقع الافتراضي، تشير أحدث التسريبات إلى أنها ستكون شبيهة بالنظارات العادية التي يرتديها البعض كل يوم.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: تعرف على آخر التسريبات عن نظارة آبل الذكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.