شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على آخر التسريبات عن نظارة آبل الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ أن أعلنت آبل عن نيتها تطوير نظارة ذكية لتنافس من خلالها نظارات جوجل ومايكروسوفت، أصبحت التسريبات المتعلقة بهذا الأمر تشغل بال عشاق التقنية الحديثة.

وتبعا للمدون، جون بروسر، المعروف بتوقعاته حول الأجهزة الإلكترونية وتقنياتها، وفق "روسيا اليوم" فإن آبل تخطط للكشف عن أول جيل من نظاراتها الذكية في يونيو العام الجاري، وقد يتأخر هذا الإعلان حتى سبتمبر نظرا للظروف الراهنة المتعلقة بأحوال سوق الإلكترونيات في ظل انتشار وباء كورونا.

وخلافا للتسريبات التي كانت قد انتشرت العام الفائت حول هذه النظارة بأنها قد تأتي بهيكل كبير كنظارات الواقع الافتراضي، تشير أحدث التسريبات إلى أنها ستكون شبيهة بالنظارات العادية التي يرتديها البعض كل يوم.