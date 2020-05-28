شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تجري محادثات متقدمة لشراء شركة Zoox للقيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري شركة أمازون محادثات متقدمة لشراء شركة Zoox Inc للقيادة الذاتية في خطوة من شأنها مساعدة الشركة على التوسع، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عملاق التجارة الإلكترونية يفضل الدخول إلى تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن الصفقة ستقدر Zoox بأقل من 3.2 مليار دولار، وأضاف التقرير أن الاتفاق قد يكون على بعد أسابيع، وأن المناقشات قد تنهار.

فيما كثفت أمازون من استثماراتها في قطاع السيارات، حيث شاركت في جولة تمويل بقيمة 530 مليون دولار في أوائل العام الماضي في شركة السيارات ذاتية القيادة Aurora Innovation Inc، لكن رفضت كل من أمازون وZoox طلب التعليق.

Advertisements

على جانب أخر كشف تقرير بصحيفة وول ستريت جورنال أن شركة أمازون قررت تأجيل تنظيم حدثها السنوي أمازون برايم "Amazon Prime حتى سبتمبر المقبل، وذلك بفارق ثلاثة أشهر عما اعتادت الشركة والجمهور عليه، وذلك بسبب كمية الطلب الكبيرة والضغط الواقع على مستودعات الشركة من أجل تلبية طلبات وارساليات الزبائن في ظل جائحة كوفيد-19.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، ففي شهر مارس، قالت أمازون إنها تواجه طلبًا غير مسبوق وستوظف 100000 عامل إضافي في مجال المستودعات والتوصيل في الولايات المتحدة، وقيدت مؤقتًا العناصر التي يمكن لبائع الطرف الثالث إرسالها إلى مستودعاتها في محاولة لتحديد أولويات التنظيف واللوازم الطبية، وفي الوقت نفسه، واجهت رد فعل عنيفًا بسبب نقص مزعوم في حماية الموظفين وانتقادات لتأخير التسليم ونقص الإمدادات.