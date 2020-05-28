تكنولوجيا: إيه الفرق بين منصة ألعاب أبل Arcade وجوجل Play Pass؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلئ متاجر التطبيقات بملايين من التطبيقات والألعاب سواء على متجر أبل أو متجر جوجل، وهو ما يكشف عن أهمية سوق التطبيقات والألعاب للهواتف الذكية، وقد بدأت كلا من أبل وبعدها جوجل استغلال هذه الأهمية الكبيرة لهذا السوق من خلال توفير حلّ ذكي وسريع للوصول لأفضل تجربة لعب في مقابل اشتراك شهري بسيط، الأمر الذى دفع الشركتين لإطلاق خدمتى الألعاب Apple Arcade وGoogle Play Pass، وفيما يلى نعرض أبرز الاختلافات والفروق بينهم كما يلى: الألعاب الحصرية: الألعاب الحصرية: - Apple Arcade: تضم ألعاب حصرية وغير متاحة في أي مكان آخر - Play Pass: تضم ألعاب وتطبيقات مدفوعة إلا أنها ليست بحصرية أو جديدة الاشتراك: الاشتراك: - Apple Arcade: تتيح لك شهر مجاني عند بداية الاشتراك بها، وهي بسعر 4.99 دولار شهريا Advertisements - Play Pass تتيح لك 10 أيام مجانية وبعدها كلاهم يكونا بسعر 4.99 دولار أمريكي شهريًا المدفوعات داخل الألعاب المدفوعات داخل الألعاب - الألعاب والتطبيقات الموجودة في الخدمتين لا تحتوي مدفوعات داخلها ميزة مشاركة العائلة: ميزة مشاركة العائلة: - الخدمتين يتيحان المشاركة مع العائلة Family Sharing حيث يمكنك مشاركة الخدمة مع 5 من أفراد عائلتك في Play Pass أو 6 في Apple Arcade.

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