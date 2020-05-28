تكنولوجيا: خدمة Dailymotion البديل الرسمي لتطبيق اليوتيوب على هواتف هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر شركة هواوي في خططها لإستبدال خدمات جوجل بخدمات أخرى، واليوم تعلن العملاق الصيني عن إختيار خدمة الفيديو Dailymotion كبديل رسمي لخدمة اليوتيوب.
مع غيات خدمات جوجل عن هواتف هواوي الذكية نتيجة للحظر الأمريكي، إتجهت شركة هواوي للبحث عن خدمات بديلة للمستخدمين، حيث قدمت مؤخراً محرك بحث Petal كبديل لمحرك بحث جوجل، واليوم تستبدل أيضاً اليوتيوب بخدمة Dailymotion.
ولقد أكدت هواوي اليوم على عقد إتفاقية مع خدمة Dailymotion لجلب الخدمة لهواتف الشركة الذكية، حيث تقدم الخدمة محتوى الفيديو والأفلام إلى جانب المسلسلات للمستخدمين.
كما أشار تقرير من رويترز إلى أن شركة هواوي تتعاون الآن لتطوير منصة Dailymotion، ولدمج Huawei Video مع Dailymotion، كما ستدعم المنصة ميزة مشاركة الفيديو أيضاً.
من جانب تستمر شركة هواوي في تطوير متجر التطبيقات AppGallery، هذا إلى جانب تطور المتجر بشكل تلقائي أيضاً، كما يضم متجر التطبيقات تطبيق رسمي للخرائط Here Maps وتطبيق Petal Search كمحرك بحث بديل لجوجل، كما وصل عدد مستخدمي المتجر الآن إلى 400 مليون مستخدم نشط من 170 دولة حول العالم.
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