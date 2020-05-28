تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن مواصفات هواتف Hot 9 وHot 9 Pro من Infinix

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Infinix هاتف Hot 9 في بعض الأسواق خلال الفترة الماضية، واليوم تستعد الشركة لإطلاق الهاتف مع إصدار Hot 9 Pro في السوق الهندي خلال أيام.

ينطلق حدث Infinix خلال أيام للإعلان عن هواتف Hot 9 وHot 9 Pro، واليوم كشفت أحدث التسريبات المصورة عن مواصفات وتصميم الهواتف قبل الإعلان الرسمي.

يختلف كلاً من هاتفي Infinix Hot 9 وHot 9 Pro في إعدادات الكاميرة، حيث ينطلق هاتف Hot 9 Pro بإعدادات كاميرة خلفية تضم مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بينما يأتي المستشعر الرئيسي في هاتف Hot 9 بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً تضم إعدادات الكاميرة مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، مع مستشعر “low-light” في إصدار Hot 9 Pro، كما يضم هاتف Hot 9 Pro فلاش LED إضافي في الجهة الخلفية.

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أيضاً يتوافق كلاً من هاتفي Hot 9 وHot 9 Pro في تصميم الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، كما يتميز كلا الهاتفين بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 720 بيكسل، أيضاً يضم الهاتفين رقاقة معالج Helio A25، مع نظام تشغيل Android 10.

كما يدعم الهاتفين بطارية بقدرة 5000 mAh مع شاحن بقدرة 10W، لذا نترقب حدث Infinix المرتقب إنطلاقه يوم الجمعه القادم لإطلاق الهاتفين في السوق الهندي.

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