شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطرح تطبيق CatchUp لإجراء مكالمات صوتية جماعية تضم 8 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شبكة فيس بوك تطبيق تجريبي جديد يعرف بـ CatchUp والذى يتيح خدمة التواصل الصوتي على غرار المكالمات الصوتية الجماعية في واتس اب، حيث يتيح إنشاء مجموعات محادثة تضم حتى 8 أشخاص، كما يمكن الاتصال بالصوت مع شخص واحد لو أراد المستخدم، إلا أنه يدعم فقط المحادثات الصوتية بدون المرئية، ولا يحتاج لحساب فيس بوك بل يعتمد على رقم الهاتف فقط.

وبحسب موقع TechCrunch الأمريكى، فإن التطبيق يتيح للمستخدم تحديد حالته بأنه جاهز للمحادثة بالتالي يعرف أصدقائه أنه متواجد ولامانع لديه من الانضمام للمكالمات الصوتية، كما يتيح خيارات للخصوصية لتحديد من يسمح له الاتصال معك.

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وكشف فريق التطوير NPE التابع لفيس بوك أنه كان يعمل على تطوير التطبيق قبل انتشار فيروس كورونا، لكن مع الجائحة تم تسريع التطوير والآن تم إتاحته بشكل تجريبي للمستخدمين، فيما أطلق فيس بوك تطبيق Catchup في سوق الولايات المتحدة في البداية للتجربة، على أن يتوفر على منصة iOS والأندرويد، كما ينطلق التطبيق لاحقاً لمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

على جانب أخر وفى محاولة لجعل ماسنجر أكثر أمانًا، كشف فيس بوك عن ميزة جديدة ستساعد ملايين الأشخاص، خاصة القصر، على تجنب التفاعلات الضارة المحتملة وعمليات الاحتيال دون المساس بخصوصيتها، ووفقا لموقع "تايمز نيوز ناو" سيتلقى مستخدمو "ماسنجر" إشعارات الأمان، التى تظهر فى المحادثات، مع تقديم النصائح لمساعدتهم فى اكتشاف أى أنشطة مريبة، واتخاذ إجراءات لحظر أو تجاهل شخص لا يبدو أنه ذو توجهات سليمة.

وقد بدأ "فيس بوك" فى طرح تلك الميزة الجديدة عبر نظام تشغيل "أندرويد" منذ مارس الماضى، فيما سيتم توفير الميزة إلى مستخدمى نظام تشغيل "آى أو إس" عبر هواتف "آيفون" فى الفترة ا