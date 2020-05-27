ردمي تعلن عن أول شاشة حاسوب بسعر 83 دولارًا فقط

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كشفت (ردمي) Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – عن أول شاشة مكتبية للحواسيب الشخصية من إنتاجها باسم (ردمي ديسبلاي 1أي) Redmi Display 1A، وذلك في إطار توسيع منتجاتها إلى ما وراء الهواتف الذكية.
وتأتي الشاشة (ردمي ديسبلاي 1أي) من نوع LCD IPS بقياس 23.8 بوصة وبدقة 1920×1080 بكسل، وهي تدعم مستوى سطوع قدره 250 شمعة ومستوى تباين بواقع 1000:1. وتقول شاومي: إنه يمكن استخدام الشاشة في إعدادات الشاشات المتعددة نظرًا لكون إطار الشاشة الجانبي رقيقًا للغاية، إذ لا يتعدى 7.3 ميليمترات. وتوفر الشاشة منفذ HDMI، ومنفذ VGA.
هذا، وستُباع الشاشة بسعر منخفض جدًا لا يتجاوز 83 دولارًا أمريكيًا مع ضمان لمدة 3 سنوات، وهي متاحة للطلب في الصين عن طريق المتجر الرسمي لشركة شاومي.
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