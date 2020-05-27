شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بث مباشر.. SpaceX تطلق أول رائد فضاء لوكالة ناسا على كبسولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستنطلق المهمة من منصة الإطلاق التاريخية 39A في مركز كنيدي للفضاء، حيث سيكون بها اثنين من رواد فضاء وكالة ناسا، بوب بهنكن ودوج هيرلي، داخل كبسولة Crew Dragon.

سيبدأ الإطلاق الذى سيتجه فى رحلة تستغرق 19 ساعة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيقضي رواد الفضاء ما بين شهر إلى أربعة أشهر في العيش والعمل على متن المحطة.

وتعد Demo-2 هي مهمة حاسمة لإعادة إنشاء الوصول المباشر لناسا إلى المختبر المداري، فمنذ تقاعد مكوك الفضاء في عام 2011، تم إطلاق أفراد طاقم الوكالة على متن كبسولات Soyuz الروسية من كازاخستان.

وسيكون هناك 26 ساعة من التغطية المستمرة للمهمة على تلفزيون وكالة ناسا حتى وصول رواد الفضاء إلى محطة الفضاء، ويمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال هذا الفيديو.

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تعد هذه الأنشطة جزءًا من برنامج الطاقم التجاري التابع لناسا، والذي يعمل مع صناعة الطيران الأمريكية لإطلاق رواد فضاء على الصواريخ الأمريكية والمركبات الفضائية من الأراضي الأمريكية لأول مرة منذ عام 2011.

تستهدف وكالة ناسا و SpaceX الساعة 4:33 مساءً EDT اليوم أي الساعة 10:33 بتوقيت مصر للإطلاق، والذى سيشهد المرة الأولى التي ينقل فيها صاروخ أمريكي ومركبة فضائية يتم تشغيلهما تجاريًا البشر إلى المحطة الفضائية.

سيتم إطلاق البث، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى التي تؤدي إلى الإطلاق، على الهواء مباشرة على تلفزيون وكالة ناسا وموقع الوكالة على الإنترنت.

كما أنه من المقرر أن يرسو Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية في الساعة 5:29 مساء الخميس 28 مايو.