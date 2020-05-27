HTC تعتزم إطلاق هاتف ذكي جديد متوافقة مع شبكات 5G في شهر يوليو

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي، رأينا رسمًا تخطيطيًا لهاتف ذكي من شركة HTC ينتمي إلى عائلة HTC Desire Series. كشف لنا هذا الرسم التخطيطي أن هاتف HTC الجديد سيضم ثلاث كاميرات في الخلف وثقب في الركن الأيسر العلوي من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية.

أما وقد قلنا ذلك، فقد صدر الآن تقرير جديد من تايوان يُفيد أن شركة HTC تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. لم يتم تحديد ما إذا كان هذا الهاتف سينتمي إلى الفئة الراقية أو المتوسطة، كما أنه لم يتم تحديد الإسم الرسمي لهذا الجهاز. الهاتف المذكور ليس هو HTC Desire 20 Pro الذي تحدثنا عنه في شهر أبريل الماضي، على الأقل وفقا للتقرير الجديد.

Advertisements

ووفقا للتقارير السابقة، فقد ذكرت أن الهاتف HTC Desire 20 سينتمي إلى الفئة المتوسطة وسيضم المعالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665، فضلا عن 6GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه سيدعم شبكات الجيل الرابع 4G. لا تتوفر الكثير من المعلومات حاليًا ولكن نأمل أن تظهر المزيد من المعلومات من الآن حتى شهر يوليو.