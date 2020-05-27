سامسونج ستتكفل بإنتاج 80% من شاشات OLED المخصصة لهواتف iPhone القادمة هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي، أشار تقرير إلى أن شركة سامسونج ستكون المزود الحصري لشركة آبل بشاشات OLED التي سيتم إستخدامها في هواتف iPhone القادمة في العام 2020، ولكن ربما لن يكون هذا هو الحال وفقا لأحدث الشائعات.

إقترحت بعض المصادر المُطلعة على المسألة أن شركة سامسونج تلقت حوالي 80 في المئة من جميع طلبات شاشات OLED المخصصة لهواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام، في حين ستتكفل كل من BOE و LG Display بإنتاج النسبة المتبقية. وبهذه الطريقة ستقوم شركة آبل بتنويع سلسلة التوريد الخاصة بها ولن تضطر إلى الإعتماد على شركة واحدة.

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سبب آخر لإختيار أكثر من مورد هو الكمية الضخمة لشاشات OLED اللازمة لتجهيز هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام. بعد كل شيء، تشير التسريبات حتى الآن إلى أن جميع هواتف iPhone القادمة هذا العام ستتباهى بإستخدامها لشاشات OLED، ونظرًا إلى أن شركة آبل تبيع عشرات الملايين من هواتف iPhone الجديدة كل عام، فسوف يكون من الصعب على شركة سامسونج وحدها التكفل بإنتاج الكمية المطلوبة من شاشات OLED.