شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك تعيد تسمية محفظتها الرقمية Calibra إلى Novi.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة فيس بوك التخلي عن الاسم القديم وكذلك الشعار الخاص بمحفظتها للعملة الرقمية Calibra ليصبح اسمها الآن Novi، فيما يقول فيس بوك أن الاسم الجديد مشتق من كلمتين باللاتينية وهما novus وvia وتعنيان الطريق الجديد، بالتالي أصبح اسم الشركة التابعة لفيس بوك Novi Financial وهي المسؤولة عن المحفظة الرقمية Novi والعملة الرقمية Libra.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فمنذ إعلان فيس بوك رسمياً عن عملته الرقمية قبل أقل من عام، واجه الكثير من العقبات والمشاكل، بداية من اتهاماتها بسرقة شعار Calibra من شعار Current، مروراً بانسحاب الداعمين والخلافات القانونية حول العالم، وصولاً الآن إلى التخلي عن الاسم القديم.

فيما أكد فيس بوك أن هدفه من العملة الرقمية ومحفظته تبقى على حالها، وهي تسهيل تحويل الأموال بين الناس لتكون بسهولة إرسال الرسائل، فيما تخطط الشركة لجعل تطبيق Novi المستقل وكذلك دمج الخدمة ضمن واتس اب وماسنجر لتتيح للمستخدمين تبادل المال مع جهات الاتصال.

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ورغم تغيير الهوية، إلا أن فيس بوك لم تكشف عن موعد الإطلاق الفعلي للعملة الرقمية ولا المحفظة، واكتفت بأن نسخة أولية من المحفظة الرقمية ستتوفر عند إطلاق شبكة Libra.

على جانب أخر أعلن فيس بوك عن ميزة جديدة للمستخدمين في الهند تسمح لهم بقفل ملفاتهم الشخصية لحماية أنفسهم من المتصيدين عبر الإنترنت، حيث تواجه الهند مشكلة ملاحقة ضخمة تستهدف النساء عبر الإنترنت عادةً، لذا فإن الميزة الجديدة هي خطوة مرحب بها من فيس بوك لحماية المستخدمين عبر الإنترنت.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فعند تمكين هذه الميزة الجديدة، فستقوم بتأمين الملف الشخصي وإخفاء كل شيء حتى تكون الصور وتحديثات الحالة مرئية فقط للأصدقاء، حيث ستكون هذه الميزة مفيدة في الحفاظ على المتصيدون عبر الإنترنت خارج ملفك الشخصي وستساعد الأشخاص على حماية صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم من تحميل الغرباء.