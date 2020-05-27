شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يكشف عن أدوات جديدة تمكن نجوم الفيديو من كسب المال عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق إنستجرام المملوك لفيس بوك، اليوم الأربعاء، عن أدوات جديدة تمكن الناس من كسب المال عن طريق مقاطع الفيديو التى ينشرونها، وذلك فى إطار المنافسة على المواهب الخلاقة فى سوق محتوى الفيديو الذى يزداد ازدحاما.

وسيبدأ إنستجرام، الذى يسهل بالفعل التعاون بين الشركات والمستخدمين ذائعى الصيت، الذين يحصلون على المال نظير الترويج للمنتجات على حساباتهم، فى السماح لبعض هؤلاء المستخدمين ببيع "شارات" لمتابعيهم أثناء عروض البث الحي.

وسيتيح التطبيق كذلك الإعلانات عبر خاصية (آي.جي.تي.في) للفيديو، حيث ستذهب نسبة 55 بالمئة من إيراداتها لصناع محتوى الفيديو.

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وللبدء فى اختبار الأدوات الجديدة، اختار إنستجرام بعض نجوم الفيديو الصاعدين على تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايتدانس الصينية العملاقة.

وكان فيسبوك نفسه، قد طرح خصائص مماثلة تمكن المستخدمين المؤثرين من تحقيق كسب مادى من وراء قاعدة معجبيهم فى عام 2018 بعد أن شاع ذلك النهج على تطبيق يوتيوب.

وقال جاستن أسوفسكى كبير مسئولى التشغيل فى إنستجرام، إن الشارات ستباع بثلاثة أسعار هى 0.99 و1.99 و4.99 دولار بدءا بعشرات المستخدمين الشهر المقبل وإن الشركة لن تحصل على نسبة من المبيعات فى البداية.