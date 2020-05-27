شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجندي المجهول .. إرنست روسكا مبتكر المجهر الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد إرنست روسكا هو عالم فيزيائي ألماني حاز على جائزة نوبل للفيزياء عام 1986 عن اختراعه المجهر الإلكتروني، وقد ولد إرنست روسكا في 25 ديسمبر 1906، وتوفي في 27 مايو 1988، وهو عالم فيزيائي ألماني، كما برع في مجال البصريات الإلكترونية، وقد نال إرنست العديد من الجوائز والأوسمة لعمله المهم بما في ذلك ميدالية وجائزة دودل وجائزة روبرت كوخ وجائزة نوبل في الفيزياء.

إنجازاته

تمكن في عام 1929، من تقديم أول عمل علمي وهو الدليل الرياضي والتجريبي لنظرية بوش، التي تتكلم عن تأثير المجال المغناطيسي لملف من الأسلاك يمر من خلاله تيار كهربائي، وقد أدى هذا البحث إلى تطوير عدسة polschuh، التي تم استخدامها لاحقًا في جميع المجاهر الإلكترونية عالية الدقة المغناطيسية.

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وبحلول 1931، ابتكر أرنست تحت وصاية الدكتور ماكس نول نسخةً مبكرةً من المجهر الإلكتروني، وبحلول 1933، صمم إرنست نموذج جديدًا للمجهر الإلكتروني أكثر تطورًا من سابقه، فقد امتاز هذا الإصدار بقوته بعشرة مرات من المجاهر الضوئية المعاصرة.

وفي عام 1939، طور إرنست خلال تواجده في شركة سيمنز أول مجهر إلكتروني متخصص وسمي باسم Siemens Super Microscope، وفي العام التالي، بناءً على تشجيعه، قامت شركة سيمنز بإنشاء معهدًا للعمل البحثي الذي سيُنفذ باستخدام المجهر الإلكتروني، وترأس هذا المختبر شقيه الطبيب هيلموت روسكا بالتعاون مع العلماء الألمان والأجانب.

في عام 1986، بعد 55 عام من اختراع المجهر الإلكتروني كرمته لجنة نوبل بجائزة نوبل في الفيزياء لإنجازاته في البصريات الإلكترونية، حيث حصل على نصف الجائزة بينما شارك النصف الآخر الدكتور جيرد بينيج والدكتور هاينريش روهر لتصميمهما مجهر المسح النفقي.