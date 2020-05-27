شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن إطلاق ناسا التاريخى لرواد الفضاء اليوم فى 8 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت وكالة ناسا بالتعاون مع شركة SpaceX لإطلاقها التاريخى اليوم، الذى يعد الأول منذ حوالى قرن لنقل الرواد إلى الفضاء، حيث مرت الوكالة الأمريكية بعدة صعوبات منذ انتهاء العمل بمكوكها الفضائى في 2011، ولم يعد لديها أي مركبة لنقل روادها منذ ذلك الحين بل كانت تعتمد على المركبات الروسية "سويوز" عندما تخطط لأى مهمة في محطة الفضاء الدولية.

ولكن لم يعد الأمر كذلك بعد الآن، فقد تعاونت مع شركة SpaceX الخاصة للفضاء حتى أنشأت هذه المركبة الجديدة والتي ستنقل على متنها رواد فضاء من أراضى أمريكية للمرة الأولى، وهنا نقدم أبرز معلومات حول الساعات الأخيرة قبل الإطلاق الساعة 10:33 مساء وفقا لما ذكرته تقارير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية وموقع "space".

1- تنطلق مهمة Demo-2 من SpaceX بعد أربع سنوات من الإعداد، حيث ستشهد الإطلاق الأول للرواد في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على متن مركبة فضائية تجارية.

2- ستكون هذه الرحلة التجريبية النهائية لـ SpaceX لبرنامج الطاقم التجاري التابع لوكالة ناسا، وستوفر بيانات حول أداء صاروخ فالكون 9، والمركبة الفضائية كرو دراجون، والأنظمة الأرضية، بالإضافة إلى عمليات المدار والرسو والهبوط.

3- سيكون بها اثنين من رواد فضاء وكالة ناسا، بوب بهنكن ودوغ هيرلي، داخل كبسولة Crew Dragon.

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4- لا يزال رائدا الفضاء في الحجر الصحي، وهو جزء روتيني من الاستعدادات المسبقة لرواد الفضاء الذين يسافرون إلى الفضاء.

5- تخضع المهمة لفحوصات ما قبل الرحلة النهائية على صاروخ فالكون 9، والتي تعد المراجعة النهائية التي تؤكد على كل شيء قبل الإطلاق.

6- يتابع خبراء الأرصاد الجوية تحديثات الطقس، وعلى الرغم من المخاوف من أن سوء الأحوال الجوية قد يفسد الخطط في اللحظة الأخيرة حيث تحوم سحابة كثيفة فوق كيب كانافيرال من صباح الثلاثاء، إلا أن الوكالة استمرت في تجهيزاتها.

7- سينطلق صاروخ فالكون 9 من منصة الإطلاق 39A وسيدفع الكبسولة بسرعة 17000 ميل في الساعة أثناء انتقاله إلى مدار الأرض باتجاه محطة الفضاء الدولية.

8- إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، سرسو Crew Dragon إلى محطة الفضاء الدولية في الساعة 5:29 مساء الخميس 28 مايو.