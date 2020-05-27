تكنولوجيا: مقطع فيديو يستعرض مميزات PlayStation 5 مع مساعد ELLIE الرقمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر المصمم الإيطالي Giuseppe Spinelli بالتعاون مع LetsGoDigital عرض تقديمي غير رسمي لوحدة التحكم في الألعاب القادمة من سوني PlayStation 5 مع مساعد ELLIE الرقمي.

إستعرض مقطع الفيديو الذي نشر عبر Giuseppe Spinelli بالتعاون مع LetsGoDigital مميزات وحدات التحكم في الألعاب PlayStation 5.

ويكشف العرض التقديمي لوحدة PlayStation 5 عن مساعد Ellie الرقمي، مع خدمة PlayStation Plus الجديدة من سوني التي تقدم ميزة الوصول إلى الإصدارات السابقة من الألعاب لوحدات تحكم PlayStation.

كما إستعرض مقطع الفيديو الغير رسمي لوحدة PlayStation 5 تصميم ذراع التحكم الجديد DualSense، مع التصميم المتوقع لواجهة المستخدم، والتي وضعت وفقاً للتفاصيل الأولية التي جاءت من سوني، والتي تؤكد على أن وحدة PlayStation 5 تدعم تشغيل ألعاب PS4، حيث سيتاح للمستخدمين عند إنطلاق وحدة التحكم الوصول إلى عدد 100 لعبة من ألعاب PS4.

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أيضاً يعد عنوان “Ellie” للمساعد الرقمي من إختيار الصمم Giuseppe Spinelli، حيث إستعرض الفيديو المهام التي يمكن أن تنفيذها عبر المساعد الرقمي، حيث يمكن أن يدعم المستخدم في تحديد موقع التوقف في اللعبة، مع تذكير المستخدم بالمهام القادمة.

كما أكد مقطع الفيديو على العناوين الجديدة التي تقدم لوحدة التحكم في الألعاب PS5 والتي يصل عددها إلى 38 لعبة، والتي كشف عن بعضها بالفعل مثل Assassin’s Creed Valhalla.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن سوني تخطط للكشف الرسمي عن PlayStation 5 مع العناوين الجديدة في شهر يونيو، على أن ينطلق رسمياً للأسواق في نهاية هذا العام.

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