تكنولوجيا: سوني تطلق مقاطع فيديو إعلانية تستعرض من خلالها تقنية الكاميرة في Xperia 1 II

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني مقاطع فيديو إعلانية تستعرض من خلالها كفاءة تقنية الذكاء الإصطناعي في ميزة التركيز في كاميرة هاتف Xperia 1 II.
تحرص شركة سوني على تطوير مميزات وتقنية الكاميرة في إصدارات الشركة من هواتف Xperia، حيث تعد تقنية الكاميرة نقطة التسويق الأولى في هواتف الشركة.
ولقد أكدت سوني على أن هاتف Xperia 1 II ينطلق بأفضل آداء في التصوير وتسجيل الفيديو، حيث يتميز الهاتف بأفضل الأجهزة والبرمجيات في معالجة التصوير وتسجيل الفيديو، وفي أحدث مقاطع الفيديو التي نشرت من سوني ركزت الشركة بشكل خاص على تقنية التركيز في الكاميرة التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي.
ولقد إستعرضت سوني في مقطع الفيديو كيفية معالجة عملية التركيز بتقنية الذكاء الإصطناعي، حيث تعمل الكاميرة على إستخدام تقنية الذكاء الإصطناعي لإدراك الأشياء في الصور، ومن ثم إتخاذ الإستجابة السريع بالتركيز على موضوع التصوير الرئيسي.
كما يدعم مستشعر 3D ToF تقنية الذكاء الصطناعي في إدراك الأشياء والتركيز بآداء سريع ودقيق في كاميرة هاتف Xperia 1 II، حيث يعمل المستشعر على وضع مخطط للأشياء التي تظهر على بعد أمتار من الكاميرة، أيضاً من المقرر أن يعمل مستشعر 3D ToF مع الظروف المختلفة للإضاءة، لذا من المتوقع أن يدعم التركيز التلقائي السريع في الإضاءة المنخفضة.
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