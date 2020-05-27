تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن تفاصيل جديدة حول بطاقة Samsung Money

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق بطاقة Samsung Money في سوق الولايات المتحدة خلال صيف هذا العام، واليوم تقدم العملاق الكوري مزيد من التفاصيل عن البطاقة قبل الإعلان الرسمي.

تخطط شركة سامسونج لإطلاق بطاقة Samsung Money والتي طورت من قبل سامسونج مع SoFi لتحاكي بطاقة ابل التي قدمت خلال الفترة الماضية.

أوضحت سامسونج اليوم تفاصيل جديدة حول بطاقة Samsung Money التي تدعمها شركة SoFi، والتي تقدم خدمة بدون رسوم على الحساب على أن تنطلق إلى سوق الولايات المتحدة لاحقاً في صيف هذا العام، والتي تقدم للمسخدمين مكافآت مع ميزة توفير الأموال.

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كما تأتي بطاقة Samsung Money بخدمة الدفع Samsung Pay مدمجة، حيث يمكن للبطاقة أن تدعم مستخدمي هواتف وساعات سامسونج الذكية، حيث تشير التوقعات إلى أن الخدمة ستدعم الإصدارات القديمة من هواتف سامسونج بدءاً من Galaxy S6.

أيضاً أشارت سامسونج إلى إمكانية فتح حسابات فردية أو مشتركة في الخدمة، حيث سيتلقى المستخدمين بطاقة إفتراضية ما أن يتم التسجيل في خدمة Samsung Pay مباشرة، كما يمكن تنشيط البطاقة عبر NFC، من جانب أخر سيتاح للمستخدمين إدارة الحساب عبر تطبيق Pay على الهاتف، الذي سيقدم للمستخدم تفاصيل الرصيد، وتاريخ كشوف الحسابات، أو المعاملات التي تم إجرائها، كما سيتح للمستخدم الإبلاغ عن أي نشاط غريب في الحساب عبر التطبيق، مع دعم الإيقاف المؤقت للإنفاق عبر الخدمة.

من جانب أخر سيتاح للمستخدمين صرف النقود عبر أجهزة الصرف الآلي التي يصل عددها إلى 55000 جهاز في سوق الولايات المتحدة، أيضاً يمكن للمستخدم التسجيل في برنامج مكافآت سامسونج للحصول على نقاط مقابل المشتريات، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية إستبدال النقاط عند 1000 نقطة.

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