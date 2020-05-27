iPhone 11 هو الهاتف الأكثر مبيعًا في الربع الأول من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لمؤسسة Omedia Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد كان iPhone 11 هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في الفترة من يناير إلى مارس. بشكل مفاجئ، تمكنت شركة آبل من مواصلة حصد المبيعات القوية منذ العام 2019 إلى الآن مما مكنها في الأخير من بيع نحو 19.5 مليون وحدة من هاتفها الذكي الإقتصادي.

وفقا للتقرير الجديد، فإن iPhone 11 متقدم بالفعل على iPhone XR الذي كان يُعتبر الهاتف الأفضل مبيعًا في العام الماضي. إنها مبيعات رائعة جدًا نظرًا لتوقف العديد من الأسواق والعديد من المصانع بسبب تفشي فيروس كورونا، فضلا عن تباطؤ الشحنات العالمية.

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أما بالنسبة للمرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف Galaxy A51 الذي باعت منه شركة سامسونج حوالي 6.8 مليون وحدة، ويختتم Redmi Note 8 منصة الثلاثة الأوائل بمبيعات قدرها 6.6 مليون وحدة خلال هذه الفترة. ككل، حصدت كل من سامسونج وآبل على أربع مراكز لكل منهما ضمن المراكز العشرة الأولى، في حين حصلت شركة Xiaomi على المركزين المتبقيين.

وفيما يخص سوق هواتف 5G، فقد تمكنت شركة سامسونج من التفوق على شركة Huawei لتصبح الشركة الأكثر مبيعًا لهواتف 5G بفضل سلسلة هواتف Galaxy S20 Series التي حصدت مبيعات قدرها 8.2 مليون وحدة في الربع الأول من هذا العام. كان Galaxy S20+ 5G هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا مع شحنات قدرها 3.5 مليون وحدة. كان Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G هما الطرازين الأخران الأكثر مبيعًا.