Sony تكشف النقاب رسميًا عن Sony ZV-1، وتُركز على الفلوجرز والمؤثرين

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال مفهوم تدوينات الفيديو ( فلوجس ) على قيد الحياة وبصحة جيدة، وإذا كنت تتطلع للإنضمام إلى هذه الفئة من منشئي المحتوى قريبًا، فأنت بطبيعة الحال بحاجة إلى كاميرا. في حالة إذا كانت كاميرا هاتفك الذكي غير كافية لتصوير تدوينات الفيديو المميزة التي تريدها وترغب في شيء أفضل مع ميزات إضافية، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن لدى شركة Sony حل جديد لك.

في الواقع، لقد أعلنت شركة Sony رسميًا اليوم عن كاميرتها الرقمية الصغيرة الجديدة Sony ZV-1. كانت الشركة تشوق لهذه الكاميرا الجديدة في الأسبوع الماضي فقط، ولكن قررت الشركة اليابانية الآن إزاحة الستار رسميًا كليًا عن هذه الكاميرا، على الرغم من أن التسريبات السابقة قتلت بالتأكيد جميع المفاجآت.

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من حيث التصميم، تبدو Sony ZV-1 مماثلة لسلسلة Sony RX100 Series وتملك بعض مواصفاتها التقنية أيضًا. في الواقع، هي تتضمن نفس المستشعر الذي تبلغ دقته 20 ميغابكسل والذي تم إستخدامه كذلك في كاميرا Sony RX100 VII. ومع ذلك، فيما يتعلق بالعدسة، تأتي Sony ZV-1 الجديدة مع عدسة بمقاس 24-70 ملمتر، وهي نفسها العدسة الموجودة في Sony RX100 القديمة مع العلم بأنها تضم كذلك فتحة 1.8 التي من شأنها أن تُساعد في طمس الخلفية.

لقد قامت شركة Sony بالتأكيد بتصميم هذه الكاميرا من أجل مدوني الفيديوهات ( الفلوجرز ) لأن وحدة الفلاش المنبثقة إختفت. يوجد في مكانها ميكروفون والذي يأتي مزودًا بزجاج أمامي تقول شركة Sony أنه سيُقدم جودة مُحسنة. هناك أيضًا شاشة الرؤية في الخلف والتي تدور الآن إلى الجانب بدلاً من الأعلى.

توضح شركة Sony أيضًا أنها تُخطط لجعل هذه الكاميرا قابلة للتحول إلى كاميرا ويب في وقت لاحق، لذلك قد يكون من المفيد أيضًا مراقبة ذلك. قبل الختام، نود أن نشير إلى كاميرا Sony ZV-1 الجديدة متوفرة بالفعل الآن للطلب المسبق مقابل 800 دولار أمريكي.