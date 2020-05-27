تحديث Android 10 الرسمي والمستقر بدأ بشق طريقه للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T اللذان تم إصدارهما في العام 2017 مع نظام Android 7.0 Nougat بدأ الآن بتلقي تحديث Android 10 الرسمي والمستقر. لم تُصدر شركة OnePlus بيانًا رسميًا يؤكد ذلك، ولكن بعض ملاك هذين الهاتفين على منتديات OnePlus الرسمية أكدوا حصولهم على هذا التحديث بالفعل.
تحديث Android 10 للهاتفين OnePlus 5 و OnePlus 5T يجلب معه جميع الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في هذا الإصدار من نظام الأندرويد. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك نسخة أحدث من واجهة OxygenOS التابعة للشركة الصينية مع العلم بأن حجم هذا التحديث يبلغ نحو 2GB.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.
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