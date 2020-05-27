كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 مايو 2020 04:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك فيما بلغت الأرباح الصافية بنهاية 2019 ، 3 مليارات دولار بحسب مصادر وكالة بلومبيرغ. وتظهر الأرقام أن الشركة الناشئة تنمو بمعدل سريع ولديها مليار ونصف المليار مستخدم نشط شهريًا و6 مليارات دولار نقدا. Advertisements كما تمتلك الشركة مجموعة من التطبيقات التي تتضمن منصة TikTok، وتطبيق صيني آخر للفيديو القصير وتطبيق ثالث يقدم خدمة الأخبار. كما قامت الشركة بتعيين Kevin Mayer رئيسا تنفيذيا لشركة TikTokمؤخرا وهو كان يشغل منصب رئيس قسم الفيديوهات عبر الإنترنت في شركة ديزني الأميركية. هذا وتقدر قيمة شركة ByteDance بين 105 مليارات دولار و140 مليار دولار.

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كانت هذه تفاصيل خبر أرباح هائلة.. عائدات الشركة الأم لـ”تيك توك” تنمو 130% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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