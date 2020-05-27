تكنولوجيا: REDMI تطلق شاشة REDMI 1A بحجم 23.8 إنش وسعر 84 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة REDMI التجارية التابعة لشركة شاومي عن أول شاشة بعنوان REDMI 1A، التي تتوفر للحجز المسبق عبر Xiaomi Mall بسعر 84 دولار فقط.

أول شاشة من REDMI تنطلق اليوم بحجم 23.8 إنش في شاشة IPS، ودقة عرض 1080 بيكسل، مع دعم زاوية عرض 178 درجة، على أن تتوفر شاشة REDMI 1A بسعر 84 دولار عند إنطلاقها للبيع في الأول من يونيو، أو بسعر 70 دولار عند المشاركة في مرحلة ما قبل البيع بإيداع بقيمة من 14 إلى 28 دولار.

تتميز شاشة REDMI 1A الذكية بإطارات نحيفة جداً في ثلاثة جهات من الشاشة، بينما تأتي بحجم أكبر في الجزء السفلي من الشاشة، حيث تصل سماكة الشاشة في أنحف جزء إلى 7.3مم، كما تنطلق الشاشة بمعايير Rheinland التي تضمن إنخفاض الضوء الأزرق في الشاشة.

كما تأتي شاشة REDMI 1A بسطوع 250 nits، مع معدل تحديث إطارات في الشاشة 60Hz، وتباين 1000: 1، وأبعاد 16: 9، كما أكدت شاومي على أن شاشة REDMI 1A تدعم ضبط دقيق لزاوية عمود التثبيت لحماية الشاشة الذكية.

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أيضاً تضم الشاشة VGA / D-Sub ومدخل HDMI في الجزء الخلفي، كما تقدم شاومي الشاشة الذكية بكفالة لمدة ثلاثة سنوات، كما تأتي الشاشة بقدرة إستهلاك للطاقة 24 w.

يذكر أن التصميم الخارجي لشاشة REDMI 1A يحاكي بشكل كبير إصدار شاومي Mi Display 1A، ومن المتوقع وفقاً لما جاء في تقرير سابق أن تقدم علامة REDMI التجارية إصدارات جديدة من الشاشات المخصصة للألعاب أو الشاشات المخصصة للعمل خلال الأشهر المقبلة.

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