تكنولوجيا: أول تلفاز ذكي من Realme يصل بحجم 32 و43 بوصة وبأسعار معقولة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Realme عن أول تلفاز ذكي لها بحجمين مختلفين 32 بوصة و43 بوصة، ويأتي هذا التلفاز بشاشة LED بدون حواف مع ومكبرات صوت Dolby ووحدة معالجة مركزية رباعية النواة ودعم أندرويد. والمثير بالأمر هو أن جميع هذه الميزات تأتي بسعر منخفض قدره 170 دولار فقط!

ولقد استعار التلفاز بوظيفة Chroma Boost من الهواتف الذكية، والتي تحسن السطوع واللون والتباين والنقاء والوضوح بشكل مصطنع، وتصل نسبة السطوع إلى 400 nits. كما تبلغ زاوية المشاهدة 178 درجة، وهو أمر مثير للإعجاب جدًا بالنسبة لهاتف بذلك السعر.

وتعاونت شركتي Realme و Mediatek لإنشاء مجموعة شرائح مخصصة مع وحدة معالجة مركزية رباعية النواة، وهناك أربع وحدات Cortex A53 ومعالج رسومات Mali-470 MP3، هذا وبالإضافة إلى ذاكرة عشوائية بسعة 1 جيجابايت، إلى جانب 8 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

ومن أجل توفير “تجربة سينمائية غامرة”، يأتي تلفاز Realme Smart بإطارات رفيعة للغاية بحجم 8.7 مم فقط لحجم 32 بوصة. كما يوجد داخل التلفزيون أثنين من مكبرات الصوت، أحدهما مكبر صوت كامل المدى والآخر مكبر صوت. كلاهما يوضع بشكل متناظر ويحمل 24 واط Dolby Audio. وتقدم Realme أيضًا مكبر صوت بقوة 100 واط، ولكن لم تكشف عن موعده إتاحته للشراء.

يأتي الجهاز مع Android TV و Google Assistant، وهذا يعني أن هناك YouTube و Netflix و Prime و LiveTV و Disney+ وأي شيء آخر تحتاجه للمحتوى والفيديو عبر الإنترنت، كما يحتوي متجر Play على أكثر من 5000 تطبيق.

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يتم تنشيط المساعد من خلال زر على جهاز التحكم عن بُعد ويمكنك طرح الأسئلة وضبط التذكيرات وتشغيل التلفزيون بدون استخدام اليدين. كما يحتوي Realme Smart TV أيضًا على Chromecast المدمج، لذا أصبح من السهل الآن النظر إلى الصور ومقاطع الفيديو من هاتفك على شاشة أكبر.

ومن ناحية الاتصال، هناك ثلاثة منافذ HDMI، ومنفذين USB، ومنفذ LAN واحد، ومنفذ موالف واحد. وتعمل شبكة Wi-Fi فقط على 2.4 جيجاهرتز، بينما يصل دعم Bluetooth إلى 5.0.

وقد كشف Madhav Sheth، الرئيس التنفيذي لشركة Realme India، أن Smart TV تم صنعه بالكامل في الهند، وهذا من شأنه خفض السعر دون قطع الميزات.

يبلغ سعر التلفاز 170 دولار لإصدار 32 بوصة، و289 دولار لإصدار 43 بوصة. وسوف يكون متاح للشراء بحلول شهر يونيو.

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