الإعلان رسميًا عن الهاتف Realme 6s مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وأربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن الهاتف Realme X3 SuperZoom الذي أعلنت عنه شركة Realme يوم أمس، فقد قامت شركة Realme كذلك بإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي آخر يُدعى Realme 6s ليكون بمثابة النسخة الأقوى من الهاتف Realme 6i الذي أعلنت عنه شركة Realme في شهر مارس الماضي.

Realme 6s الجديد يُعتبر من أولى الهواتف الذكية المُزودة بالمعالج MediaTek Helio G90T. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يأتي كذلك مع شاشة +FullHD بحجم 6.5 إنش تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 16 ميغابكسل مع العلم بأن هذه الشاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz.

الهاتف Realme 6s الجديد يضم كذلك ذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB، فضلا عن بطارية بسعة 4300mAh تدعم الشحن السريع بقوة 30W، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الأحادية اللون المسؤولة عن وضع Portrait Mode.

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هذا الهاتف الأحدث من شركة Realme يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل ومع واجهة Realme UI التابعة لشركة Realme نفسها.

عمومًا، الهاتف Realme 6s الجديد سيُعرض للبيع باللونين الأخضر والأبيض مقابل 200 يورو، وهو متوفر الآن للحجم المسبق على الموقع الرسمي لشركة Realme في أوروبا، وسيتم عرضه للبيع بشكل رسمي هناك إبتداءً من 2 يونيو.